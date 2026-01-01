Qué dice el pronóstico para los primeros días del año en los principales destinos turísticos de la región

Muchos neuquinos aprovecharon el asueto de este viernes para hacer escapadas fuera de la ciudad. Cómo sigue el tiempo en los destinos más elegidos.

Por la sucesión de feriados y asuetos turísticos, muchos neuquinos aprovecharon la fecha de Año Nuevo para hacer una escapada turística fuera de la ciudad y así pasar algunos días de descanso en la montaña o la playa. Además de recibir el 2026 en los destinos más atractivos de la zona, los que tengan la posibilidad de disfrutar de un asueto este 2 de enero, se quedarán el fin de semana en la cordillera de Neuquén y otras zonas turísticas cercanas.

Tanto en Neuquén capital como en el resto de los destinos más elegidos para las escapadas turísticas, el pronóstico del tiempo indica jornadas calurosas. Sin embargo, algunas localidades registran un pronóstico de viento más intenso, chaparrones o cielos nublados.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, se espera buen tiempo en la cordillera neuquina. En Villa La Angostura y San Martín de los Andes, dos de las localidades más elegidas de la provincia para pasar el verano, las temperaturas máximas podrían llegar a los 30 grados.

El sábado y el domingo, la mínima será de 11 grados y la máxima de 30. El cielo estará despejado durante el día, con presencia de más nubes hacia la tarde noche. Para el lunes, se espera un descenso de la temperatura, con máximas que caerán hacia 22 y luego 18 grados.

Las grutas Turismo Luis Uribe

Para los que hayan elegido la región del Alto Neuquén, se esperan temperaturas aún más altas. En Chos Malal, este fin de semana se prevé una temperatura máxima que llegará a los 33 grados centígrados. Según el SMN, es probable que se desaten algunos chaparrones durante la tarde de este jueves. El cielo seguirá nublado el viernes, pero con previsión de mejorar hacia el fin de semana.

El mismo pronóstico rige para Caviahue - Copahue, con tormentas este jueves y cielo nublado el viernes. La nubosidad cede también hacia el fin de semana, cuando se registrarán cielo soleado y temperaturas máximas de alrededor de los 30 grados centígrados.

Para los que hayan elegido empezar el año en la Costa Atlántica, el pronóstico del SMN para el balneario Las Grutas indica temperaturas en ascenso hacia el domingo. Para este primer día del año se esperan temperaturas máximas de 27 grados, con viento intenso. Hacia la noche, está previsto que la velocidad del viento alcance los 60 kilómetros por hora.

Copahue, con un buen procentaje de ocupación en el verano.

Este viernes y sábado, se esperan temperaturas máximas similares, con cielo algo cubierto pero con vientos suaves. Para el domingo, la temperatura máxima será áun más alta: está pronosticada una máxima que podría alcanzar los 30 grados.

Aquellos que se hayan quedado en la ciudad de Neuquén, pero que tengan días libres para aprovechar, podrán planificar su fin de semana en torno al calor intenso que está pronosticado para este fin de semana.

El SMN informa que la temperatura máxima podría alcanzar los 34 grados centígrados, con vientos más intensos este jueves, que cederán hacia el fin de semana. Este sábado y domingo, se esperan días soleadas y noches con mayor nubosidad, pero con temperaturas típicas del verano.