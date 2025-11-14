Expulsaron a dos ciudadanos chilenos condenados por delitos sexuales

La expulsión de los ciudadanos condenados en Argentina se concretó el fin de semana pasado, en uno de los pasos internacionales que conecta con Neuquén.

Dos ciudadanos chilenos condenados por abuso fueron expulsados del país desde Neuquén hacia su país de origen, tras haber cumplido parte de sus condenas por delitos de prostitución infantil y acoso sexual. El procedimiento se concretó durante el fin de semana en el Complejo Fronterizo Pino Hachado .

Según consignó La Angostura Digital, los hombres fueron trasladados por personal de Migraciones y escoltados por efectivos de Gendarmería Nacional Argentina, quienes los pusieron a disposición de detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional (Policía de Investigaciones) de Temuco, ya en territorio chileno.

Una vez en Chile, los oficiales de la PDI realizaron la verificación correspondiente en sus bases de datos institucionales, constatando que ambos sujetos habían sido beneficiados con una pena sustitutiva de expulsión , medida que reemplazó el cumplimiento íntegro de la condena en Argentina.

A-chile-PDI.jpg

Esto quiere decir que el país opta por expulsarlos y enviarlos a su país de origen, donde ya no deberán cumplimentar una pena de prisión, sino que recobran la libertad. Este es un procedimiento común con los condenados que no son de nacionalidad argentina; se los procesa, condena (si corresponde) y luego, se tramita su expulsión, aunque no hayan cumplimentado aún la sentencia.

La deportación se efectuó en el marco de los acuerdos bilaterales y los procedimientos habituales de cooperación internacional en materia de seguridad y control migratorio. Con esta medida, las autoridades argentinas dieron por finalizado el trámite judicial y migratorio respecto de los involucrados, quienes no registran causas pendientes en el país.

Desde la PDI se indicó que los ciudadanos chilenos quedaron bajo evaluación administrativa en su país, aunque actualmente no poseen causas judiciales activas. Aún así, continuarán sujetos a los protocolos internos de control migratorio y policial establecidos para personas con antecedentes de delitos sexuales.

Expulsaron del país a otros dos ciudadanos chilenos en febrero

A principios de año, dos ciudadanos chilenos que fueron detenidos en el centro de la ciudad de San Carlos de Bariloche, cuando intentaban ingresar a una inmobiliaria, fueron extraditados a su país luego de asistir a una audiencia judicial en la que se resolvió dicha medida. El otro integrante de la banda permaneció detenido en Bariloche debido a que, en sus antecedentes, contaba con otros procesos judiciales pendientes.

El domingo 16 de febrero, el personal de la Comisaría 2° detuvo a los sujetos cuando intentaron ingresar a las oficinas de una inmobiliaria, ubicadas en Libertad y San Martín, a 150 metros del Centro Cívico. Momento después, el tercero de los sospechosos se alejó sigilosamente del sitio y fue capturado luego de que los operadores del Centro de Monitoreo lo reconocieran cerca del Monolito.

chilenos detenidos.JPG Los ladrones fueron expulsados del país.

Finalmente, la Justicia ordenó su extradición al vecino país. En el marco de un operativo que se implementó el viernes siguiente al mediodía, y que contó con la intervención de funcionarios del Migraciones, los detenidos fueron entregados por la fuerza provincial a Gendarmería Nacional, que se encargó de su traslado al límite con Chile para ponerlos a disposición de la PDI.

El año pasado el mismo proceso se aplicó para la banda de los chilenos que robó el Atelier del Peinador y La Anónima en Neuquén. Fueron expulsados del país tras el pedido de un fiscal y la orden que dio la justicia. La fuerza policial los llevó hasta el paso Pino Hachado y allí se los entregó a la Policía de Investigaciones de Chile (PDI). Los tres delincuentes fueron investigados y detenidos por efectivos del Departamento de Delitos de la Policía neuquina tras concretar dos robos de alto impacto en Plottier.