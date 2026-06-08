Fue construido en 1914 y quedó en desuso cuando se paró el ferrocarril. Fue rescatado y además de ser un atractivo turístico, hoy forma parte de la vida cotidiana.

El túnel de un tren Patagónico que tiene más de un siglo y hoy usan los chicos para ir a la escuela.

Tiene 298 metros de largo, más de un siglo de historia y una peculiar característica que, en el clima de la Patagonia , no resulta nada menor: en su interior, la temperatura ronda los 19°C todos los días del año, pase lo que pase afuera.

Lo cierto es que en Gaiman , la pintorescda localidad galesa de Chubut , el túnel construido para el antiguo ferrocarril se convirtió en uno de los atractivos turísticos más singulares de la región, y también en el camino cotidiano que eligen los chicos para ir a la escuela o los vecinos rumbo al trabajo .

Su historia arranca con una disputa entre una empresa y un pueblo que no quería que le arruinaran la estética, y termina con algo que pocos monumentos logran: seguir vivo en la rutina de quienes habitan el lugar donde está.

El túnel ferroviario que nació de una negativa vecinal

En 1909, las vías del Ferrocarril Central del Chubut llegaron por primera vez al pueblo.

La empresa quería continuar la línea rumbo al sur hacia Dolavon, en las afueras de Comodoro Rivadavia, y el trazado original preveía cruzar el casco urbano por los faldeos de las lomas.

Los vecinos pusieron el grito en el cierro y rechazaron la propuesta: las vías afectarían la movilidad y comprometerían la fisonomía de su pueblo.

Tunel de Gaiman - foto antigua El túnel del Ferrocarril Central del Chubut fue inaugurado en 1914, en Gaiman.

La compañía respondió con una solución de ingeniería notable: perforar las bardas.

El resultado fue un túnel de ladrillos de forma curva, inaugurado en 1914, que los expertos consideran la obra más importante con la que contó esa red ferroviaria.

Un túnel en estado original

"Como lo ven, salvo algunas pequeñas reparaciones en paredes que se habían debilitado, está totalmente original. Fue construido estrictamente por cuestiones ferroviarias", describió Luis Pérez, de la Oficina de Turismo de Gaiman, en diálogo con ADNSUR.

El túnel permitió que las vías siguieran avanzando hasta Dolavon en 1915.

Durante décadas, por ese conducto circularon formaciones cargadas de trigo, alfalfa, lana, cueros y caolín.

El tren también trasladó los materiales para construir el Dique Ameghino y fue el medio que elegían las familias para llegar a las playas de Puerto Madryn y a Playa Unión, en Rawson, durante los veranos.

Cuando dejó de pasar el tren

En octubre de 1961, el auge de las rutas y los camiones sentenció el ramal. El gobierno clausuró el servicio, dejando sin trabajo a 300 ferroviarios.

Las vías fueron desmanteladas en los años 70. Pero el túnel quedó en pie, solo, como el último testigo físico de una red que durante décadas fue el motor de la región.

Túnel de Gaiman - acceso El acceso al túnel de 238 metros de largo que hoy los vecinos de Gaiman usan como atajo clave.

Pero unas generaciones después de aquella que le dio origen a partir del entredicho con la empresa ferroviaria, la misma comunidad se ocupó de no dejarlo morir.

El espacio fue apropiado como lugar de paso, de juegos y de encuentro.

Incluso, algunos autos se animaban a atravesarlo, hasta que la curva ciega del túnel empezó a generar altercados cuando dos vehículos se encontraban de frente a mitad de trayecto.

"Venía un auto de un lado, veía al otro de frente y se terminaban encontrando en el medio", recordó Pérez.

Hoy, un atajo clave

El horario no es caprichoso. La apertura temprana responde a una necesidad concreta: "La gente que no tiene movilidad; siempre usó el túnel como atajo", explicó el responsable de turismo de Gaiman.

Y agregó: "Parece que no, pero esquivar la loma que rodea al túnel es un montón. Por eso abrimos temprano, para que los chicos pasen a la escuela a la mañana".

La Oficina de Turismo se encuentra en la calle Belgrano 574, al lado del ingreso al túnel.

Pérez describió el perfil del visitante que llega cada fin de semana: "Recibimos mucho público local, mucha gente de Comodoro Rivadavia que viene buscando un descanso, un poquito de paz."

Un circuito autoguiado para los visitantes

Hace aproximadamente 15 años se puso en marcha el proyecto "Paso en el tiempo a través del túnel del ferrocarril".

A partir de esa iniciativa, se cerró definitivamente el paso vehicular y se construyó una vereda accesible. Instalaron cableado eléctrico e incorporarpon luces y cartelería informativa en español, inglés y galés en los antiguos nichos de refugio.

Túnel de Gaiman - visita Hoy llegan visitantes de distintas partes de Chubut para hacer el circuito autoguiado por el túnel de Gaiman.

Se trata de pequeñas hornacinas de unos 45 o 50 centímetros de profundidad y casi un metro de alto, donde antiguamente la gente se resguardaba cuando el tren pasaba.

El sitio funciona hoy como un circuito autoguiado.

El túnel abre todos los días a las 7:15 de la mañana y cierra a las 17:00 en invierno o a las 19:30 o 20:00 en temporada estival.

Las raices galesas

Para entender el túnel, hay que entender el pueblo.

En 1865, los primeros colonos galeses se asentaron en el Valle del Chubut, buscando preservar su idioma y su cultura lejos de Gran Bretaña.

En 1884, Thomas Davies, Edward Williams y Lewis Jones impulsaron el proyecto ferroviario para exportar trigo hacia el puerto de Madryn. El tramo Trelew-Madryn se inauguró en 1889; las vías llegaron al pueblo en 1909.

Hoy las vías ya no están. El sonido del tren fue reemplazado por las voces de los visitantes o los vecinos en su rutina; y el eco de los gritos y las risas de los chicos que van a la escuela.