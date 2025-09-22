La emoción de Marley al escuchar la primera palabra de su hija Milenka

El conductor de Por el Mundo compartió un nuevo momento en la vida de su pequeña hija.

Al igual que cuando nació su primer hijo, Mirko, Marley ha compartido con sus seguidores en redes sociales el día a día del crecimiento de Milenka . Su felicidad fue tan grande que no dudó un minuto en mostrar los cambios que tuvo en su vida desde la llegada de su segunda hija.

Este lunes, justo una semana antes de que Milenka cumpla los 9 meses de vida, Marley vivió otro momento de mucha felicidad al escuchar que la pequeña decía 'papá' por primera vez. Si bien el conductor estaba de viaje por cuestiones de trabajo, las personas a cargo se encargaron de que ese instante especial quedara registrado: "Y llegó el papá, papá, papá. Me está llamando y yo listo para volver con ella y con Mirko", escribió emocionado el conductor.

El posteo tuvo repercusión inmediata ya que en menos de 20 minutos tenía más de 9 mil likes y cientos de comentarios llenos de amor y cariño para él y su familia.

"Y llego el papa papa papa! Me está llamando y yo listo para volver con ella y con Mirko! @milenka_ok @mirko_ok #milenka"

Milenka cumplirá su primer añito de vida el próximo 28 de diciembre. Ella nació mediante el método de subrogación de vientre en una clínica de Tulsa en Oklahoma, Estados Unidos. La gestante se llama Kasandra y Marley forjó con ella un vínculo especial que se mantiene hasta el día de hoy.

El accidente de Marley en Tailandia

Marley despertó preocupación en el mundo del espectáculo al conocerse que sufrió un accidente en Tailandia durante la grabación de un nuevo episodio de su programa "Por el Mundo" donde estará como protagonista la actriz y modelo Karina Jelinek. Según trascendió el problema ocurrió cuando recorría unas catacumbas acompañado de la también conductora.

Según relató la periodista Pia Shaw en el programa "A la Barbarossa" que se emite por Telefe, ambos “tenían que atravesar una zona que a Jelinek le daba miedo. A ella le agarró mucho miedo. Marley intenta salvarla y en ese momento se golpea con una piedra”.

Sumado a esto reveló: “Por suerte la medicina china lo pudo curar y no hubo necesidad de ponerle puntos”, luego de exhibir una imagen de Marley con un fuerte corte y sangre en su cabeza que casi le provoca un desvanecimiento. Fueron momentos de preocupación para su equipo de trabajo que lo acompaña en la experiencia.

Ya con un poco más de calma y tras haber recibido atención médica, el conductor se conectó con el programa de la señal de las pelotitas y contó detalles sobre su estado actual. "Me dolía mal, me salía sangre y no sabía qué hacer. Lo más gracioso es que en el lugar no estaban esperando y nos recibieron con honores, con toda la pompa. De repente entro y me llevo puesto el coso ese, todo bañado en sangre. La gente no sabía qué hacer", reveló ante las preguntas.

Por suerte para el conductor de Por el Mundo solo fue un susto y no pasó a mayores. Luego del incidente, y una vez que estuvo recuperado pudo regresar a sus labores.