La argentina y el chileno que llegaron a la final America’s Got Talent: “Podemos hacer historia”

Micaela y Matías son pareja y juntos se pueden convertir en la primera pareja latina en ganar el reality estadounidense.

El nombre de Micaela Leitner está en boca de todos, ya que es la Argentina que podría coronarse como campeona de la reciente edición de America’s Got Talent . Junto a su pareja, el chileno Matías Cienfuegos, forman el dúo Sirca Marea y conquistaron al jurado del certamen.

La pareja fue la más votada en la semifinal y pasó a la gran final del reality que tendrá lugar este martes 23 de septiembre donde se puede convertir en los primeros aerealistas en ganar la competencia en 20 años.

En diálogo con LMNeuquén , Cienfuegos contó que a horas de la gran final están ensayando y probando vestuarios para la presentación que los puede coronar como campeones y llevarse además un millón de dólares.

“Armamos el número. Tuvimos un trabajo con una coach, fue muy intenso”, contó sobre la preparación de su show.

Sobre la sensaciones a horas de el día más importante para la pareja, tanto Matías como Micaela coinciden en que se sienten bien y acompañados por el público. “Nos sentimos bien, muy bien acompañados por nuestros países, sobre todo por Argentina”, reconoció el chileno.

Respecto a la votación, pidió a quienes estén en Estados Unidos o en Puerto Rico que lo contacten y lo inviten a votar. “Las votaciones se abren por 12 horas y será a partir del martes 23 de septiembre a las 21 horas argentina”, aclaró el acróbata que sueña con alzar el trofeo del certamen y hacer historia.

“Se viene un día muy importante. Gracias a todos”, cerró el contacto que tuvo Matías con este medio.

La argentina detrás de Sirca Marea

Con la energía puesta en obtener el título y ser los primeros acróbatas y latinos en lograrlo, Leitner contó en diálogo para La Nación que conoció a quien hoy es su pareja en 2017 en Barcelona y que fue él quien necesitaba alguien que lo acompañara en sus disciplinas.

“Se llama Cuadro Aaéreo o Cuadro Fijo, aunque en la Argentina se le dice Raamka, que es una palabra rusa que quiere decir “cuadro”. Matías puede enganchar sus piernas y de ahí puede palanqueary convertirse, conmigo, en una especie de catapulta humana”, dijo Micaela, la entrerriana de 32 años.

Casados desde el 2018, Micaela y Matías han viajado entre Europa y Latinoamérica y ahora transitan el éxito de su paso en Los Ángeles para America’s Got Talent.

Fue en Paris donde un agente de casting del programa los vio en un festival y los buscó. Sobre cómo dio con ellos en medio de tanta gente, Micaela contó que todo se dio a partir de una foto que publicaron en las redes sociales preguntando si alguien los conocía. Fue así que dieron con ellos y fueron convocados al programa.

La rompieron en America’s Got Talent

“No podíamos creer el impacto”, reconoció la joven que contó, al mismo tiempo, que la audición en el programa estadounidense se hizo en marzo de este año y que era la primera vez que participaban de un show televisivo.

“Fue la perfección. Fue sexy”, dijo la actriz colombiana Sofía Vergara para luego sumar Simon Cowell que el acto “posiblemente sea el más complicado que hemos visto”. Se sumaron a los elogios Howie Mandel y Mel B que quedaron boquiabiertos por lo que había visto.

La contundencia de su show los hizo pasar directamente a los cuartos de final y en esa instancia la presentación del dúo fue tan sorprendente que el jurado no solo se puso de pie, sino que los hizo pasa directamente a la semifinal.

“Estamos felices, agradecidos por la experiencia. Pero hay que seguir dándole”, dijo la argentina que se prepara para las etapas finales de la competencia.

Cómo votar al dúo latino Sirca Marea

Siendo los únicos latinos en el programa, Micaela y Matías piden que el público chileno y argentino acompañen esta etapa. La decisión final la tendrá el público y el voto será clave. Para ello, el dúo pide colaboración y lanzaron una campaña para que los televidentes puedan dar su voto.

El único requisito es que los que votan estén en territorio de Estados Unidos o de Puerto Rico y hay que ingresar a la página web de la cadena NBC a través del link nbc.com/agtvote.

De ganar el millón de dólares, el gran sueño del matrimonio que hay vive en una camioneta es tener su propia casa. “Nos encantaría tener casa, perro, un espacio de entrenamiento para que la gente pueda venir a aprender. Compartir con gente que quiera aprender a volar. Ganar America’s Got Talent sería un sueño realizado”, reconoció.