Marcos Camino de Los Palmeras aseguró que sufrió depresión por la salida de Cacho Deicas

En una entrevista con Koki Ramírez, el líder de la agrupación santafesina sumó un nuevo capítulo a la historia con su exvocalista.

En junio de este año, Cacho Deicas , la voz inconfundible de Los Palmeras , dejó oficialmente el grupo tras meses de rumores, tensiones y un accidente cerebrovascular que sacudió las bases de la legendaria banda santafesina . La noticia finalmente se confirmó: no regresaría al grupo que durante más de medio siglo supo transformarse en un fenómeno popular.

La incertidumbre había comenzado después del accidente cerebrovascular que sufrió el vocalista a principios de este 2025. Desde aquel momento, la información oficial escaseó y las dudas crecieron acerca del futuro de la banda santafesina.

El actor principal de esta novela, Deicas, eligió sus redes sociales para romper el silencio. En un video que no tardó en viralizarse, miró a cámara y explicó que su salida “no estuvo relacionada con su salud, sino con cuestiones ajenas a su voluntad”. Agradeció a la banda “el camino compartido” y, aunque evitó entrar en detalles, dejó claro que la música seguiría siendo parte de su vida.

En ese contexto, Pablo López, corista de la banda y ahora, de pronto, voz principal tomó protagonismo en esta historia ya que se convirtió en la nueva voz de la agrupación. Una pesada mochila para quien reconoce la magnitud del traspaso en frases que vibra, más confesional que heroica: “Uno siempre tiene sueños, pero en una banda tan emblemática, con referentes, uno lo ve lejano. Pero bueno, las circunstancias y las cosas de la vida te ponen en lugares que uno no espera, pero está acá para lograr grandes cosas”, expresó en declaraciones a Se siente Argentina, el ciclo conducido por Coki Ramírez en TV Pública.

Las nuevas declaraciones de Marcos Camino

Por su parte, Marcos Camino, respondió con ecuanimidad y espesor: “Fue una bendición, porque más allá de que para él signifique eso, para nosotros también encontrar gente que esté en la sintonía nuestra. Los Palmeras estamos hace mucho tiempo y somos muy estrictos, disciplinados, cada uno sabe lo que tiene que hacer y cumple su trabajo a la perfección. Hablo también de técnicos, asistentes, toda gente de primera, y uno disfruta del trabajo. Los músicos con los que estoy ahora son los mejores en esta etapa de 52 años”.

Con respecto a la salida de Cacho Deicas, Camino asume la herida sin vueltas: “Yo lo sufrí mucho, muchísimo. Hasta tuve un principio de depresión, porque veníamos trabajando muy bien, pasó esto que Dios nos mandó a vivir y se destruyó un esfuerzo de 52 años”. Cruzado por la fe, añadió: “Pero soy muy creyente y digo que cada cosa pasa por algo, porque Dios tiene una mejor idea para nosotros, o para que entendamos en qué fallamos para no volver a cometerlo”.

“No podemos dejar de reconocer una voz maravillosa como la de Cacho, con todos los años que tiene, incluso fumando desde los 14, que lo terminó haciendo daño... pero nosotros seguimos porque en esta empresa hay 25 familias”, agregó al respecto.

Además, el histórico líder de Los Palmeras aseguró que seguirán tocando, aunque la voz que los volvió eternos ahora cante en otros escenarios.