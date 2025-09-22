Luciana Geuna contó el difícil momento de salud que vivió: "Es desangrarte sin pausa"

La periodista pasó varios días en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento. El cariñoso mensaje de sus colegas y famosos.

En su regreso al programa "Paraíso Fiscal" del canal de streaming OLGA, Luciana Geuna contó lo que vivió en las últimas semanas.

La semana pasada la periodista Luciana Geuna preocupó a sus seguidores al publicar una foto desde una camilla de un sanatorio en donde debió ser hospitalizada , la incertidumbre se dio porque la periodista no había contado el motivo de su ingreso al hospital.

En su programa en OLGA , Paraíso Fiscal, la periodista reveló qué fue lo que sucedió. Tras ser recibida con emoción y aplausos por sus compañeros tras varios días ausente, Luciana comenzó diciendo: “Todos los varones a los que les de impresión la sangre y el sistema reproductor femenino , pongan pausa”.

“Hace cinco o seis meses empecé a tomar unas pastillas anticonceptivas que me dio la ginecóloga que hace unos tres meses empezaron a generarme una reacción medio rara, como una hemorragia . Cosas normales, que me decían que espere un poco más”, continuó Geuna.

Sin embargo, el lunes 8 por la noche, notó que el sangrado era mucho mayor de la habitual, algo que empeoró incluso más el martes, cuando finalmente decidió ir a la guardia.

Famosos y colegas mandaron mensajes de apoyo a Luciana Geuna

“Daba mucha impresión, mucho miedo. Como, por suerte, soy sana, tenía buena reserva de hierro, me estudiaron y me dijeron que estaba bien, que era usual y podía pasar. Entonces me dijeron que tome una medicación. Pero el problema es que no me hizo nada”, explicó la periodista.

Y siguió: “El miércoles a la noche ya fue un desastre, el jueves fue un desastre mayúsculo. Entonces ahí pase al Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT) en donde me dejaron cuatro horas, y solo en un día ya me había bajado un tercio de glóbulos rojos. Es un montón”.

“Al día siguiente ya estaba en la mitad y no me hacían efecto los remedios. Me pasaban por vía para frenarlo, me mandaron a mi casa y casi me desmayo, entonces ahí me internaron, me ponían de todo, pero no frenaba. Fue una sensación muy fea, es desangrarte a otra escala, sin pausa y por muchos días”, agregó Luciana.

Fue en ese momento que la emoción fue más fuerte que ella y, con la voz quebrada y lágrimas en los ojos, continuó su relato como pudo: “Yo estaba re tranquila pero el sábado ya me descompuse, fue una cosa más fea y parecía que me tenían que trasfundir. Fue el día que peor estuve, porque me metían tantas cosas por vía, me subían las dosis, era todo más, más, más porque no me hacía efecto nada”.

En esa línea, reconoció que, a pesar de que las hemorragias en las mujeres son habituales, no así al nivel que le ocurrió a ella y reflexionó que “hace meses venía muy al palo” y que “el cuerpo algo te manda”.

“Y el domingo hicieron efecto, por primera vez dejé de sangrar después de un montón de días. Pero fue algo muy traumático, no sé cómo explicar lo que implica sentir que no para, no tiene escala. Y estaba muy mal, me desvanecía”, agregó Geuna.

Luciana Geuna.

Tras casi una semana de sangrado, la periodista finalmente regresó a su casa el pasado lunes 15 pero explicó que ni siquiera podía caminar ni hablar. “Recién el viernes volví a sentir que era yo. Perdí la mitad de los glóbulos en dos días y ahora me va a llevar un mes volver a mis valores”.

“Ahora ya me siento mejor y más fuerte, pero me agito si camino o hablo mucho. Pero estoy perfecta, estoy bien, es cuestión de ir más despacio y administrar mi fuerza hasta que esté bien. Fue un susto”, cerró.

El cariñoso mensaje de apoyo de los famosos

La noticia de la internación de la periodista impactó tanto en el público como en figuras reconocidas y colegas, que enseguida usaron las redes sociales para expresarle mensajes de cariño y apoyo incondicional.

Fer Dente fue uno de los primeros en expresarse: “Escuchame, nunca más me hacés esto por favor. No se puede sin vos. Te extraño con todo mi corazón”. También Sergio Lapegüe se hizo presente con un claro: “Fuerzas Lu, lo que necesites estoy”.

Luciana Geuna.

En tanto que, Diego Leuco se sumó al apoyo con un mensaje de un emoji de corazón, mientras que Verónica Lozano escribió: “Abrazo y pronta recuperación”. Desde el ambiente periodístico, Tania Wed no dudó en remarcar el vacío que dejó Luciana en el estudio: “Te extrañamos La Geuna, hoy hasta te imitamos para sentirte en el estudio. No se puede estar en esa casa sin vos”. Por su parte, Juan Butvilofsky puso en palabras la cercanía de la relación: “Abrazo, Lu”. También sumaron su presencia Daniel Betular con emojis de corazones y Maru Duffard, quien expresó: “Toda la buena energía para vos Luchita”. Por otro lado, Nelson Castro reforzó la cadena de buenos deseos y acompañamiento de sus pares.

Cabe destacar que todos estos mensajes fueron expresados en el mismo posteo donde Geuna narró lo sucedido. En ese entonces, compartió que estaba “saliendo de un susto grande. De esos que te hacen acordar lo intempestiva que puede ser la vida. Lo que todo cambia en un segundo”.

En sus agradecimientos, no dejó de mencionar el respaldo de sus equipos de Olga y TN, extendiendo su gratitud por los mensajes, el tiempo y la ayuda recibida durante estos días. “Hay tanto lindo para decir de todos”, reconoció la conductora.