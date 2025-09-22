¿Rolling Stones en Argentina?: El enigmático posteo de la banda en redes sociales

El grupo liderado por Mick Jagger compartió un breve video en su cuenta de Instagram que desató la locura de los fans argentinos.

The Rolling Stones podría estar reconsiderando sus planes de gira en Argentina en 2026. Algunos rumores que se mantuvieron en este año y movimientos recientes de la banda británica en redes sociales alimentan la esperanza de muchos que quieren verlos en vivo.

La banda que lidera Mick Jagger junto a Keith Richards compartió en sus redes sociales el clásico logo de la lengua cambiando de blanco y negro a celeste y blanco. La publicación no fue acompañada con ningún texto, lo que genero incertidumbre y ganas de saber más por parte de sus seguidores.

Por el momento no se descarta ninguna posibilidad, ya sea una gira o un posible disco. Aun así , los fanáticos argentinos inundaron la publicación con comentarios pidiendo el regreso de la banda, que se presentó por última vez en suelo argentino en el 2016.

La banda realizó un total de 15 conciertos entre River Plate y el Estadio Único de La Plata, atrayendo a más de 900 mil fanáticos, de acuerdo con algunas estimaciones.

¿Cuándo fue la última gira de los Rolling Stones?

La última vez que los Stones estuvieron de gira fue en 2024 con su disco Hackney Diamonds, una producción que marcó su regreso discográfico después de casi dos décadas. Ese tour incluyó 20 conciertos en Norteamérica, donde vendieron más de 880.000 entradas y recaudaron 235 millones de dólares, consolidando una vez más su estatus como una de las bandas más rentables del mundo.

Durante esa gira, la banda ensayó más de 60 canciones de su extenso catálogo, incluyendo clásicos de todos los tiempos y algunas joyas menos frecuentes.

La puesta en escena, diseñada por el legendario Patrick Woodroffe, buscó mantener la autenticidad de los Stones: "Nunca quiero que parezca demasiado sofisticado. Esta banda es muy real. El público siempre sabe cuándo una actuación es genuina", declaró el diseñador en diálogo con Rolling Stone.

"Hackney Diamonds" presentó las últimas grabaciones del fallecido baterista de la banda, Charlie Watts, quien falleció en 2021. El LP también incluyó apariciones especiales de Lady Gaga, Elton John, Paul McCartney y Stevie Wonder.

Aunque por el momento no hay ninguna fecha confirmada, los fanáticos de todo el mundo -y especialmente los argentinos- están atentos a cada nuevo indicio. La posibilidad de un regreso en 2026 deja la puerta abierta. Con un legado que trasciende generaciones, cualquier visita de los creadores del clásico "Satisfaction" sigue siendo un evento histórico para la música y para la cultura popular.

En todos los casos, los shows fueron producidos por Daniel Grinbank, cuya productora (DG) ahora trabaja en complementariedad con DF Entertainment.

El regreso de Mick Jagger y su banda al estudio

En el mes de junio, el guitarrista Keith Richards optó por alojarse en el lujoso hotel The Dorchester de Londres para permanecer cerca del estudio de grabación, mientras la legendaria banda británica se encuentra inmersa en la producción de su próximo trabajo discográfico.

Según reveló The Sun, los Rolling Stones han dejado de lado sus planes para una gran gira y se encuentran trabajando en un nuevo álbum de estudio.

El medio británico detalló que el grupo ya ha completado trece canciones y actualmente discute la fecha de lanzamiento de lo que será su vigésimo quinto álbum de estudio. De esta forma, la publicación en redes de la banda podría remitir a la salida de su nuevo álbum de esta banda que cuenta con 62 años de existencia.