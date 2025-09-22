Desesperado pedido del hermano de Pampita tras el robo a la modelo

Pampita se convirtió en protagonista de una noticia de la sección de policiales. La modelo debió regresar de un viaje de trabajo, debido a que sufrió un robo en su casa de Barrio Parque de Buenos Aires. La noticia se dio a conocer en las últimas horas , mientras ella llegaba a la Argentina.

Su familia y seres queridos no dudaron en acercarse a la propiedad para ayudar con lo ocurrido mientras ella aún estaba de viaje. Y fue allí que el hermano de la modelo hizo un desesperado pedido en los medios de comunicación sobre algunos de los objetos faltantes.

Según informaciones oficiales, Pampita sufrió un robo en su casa de Barrio Parque de la Ciudad de Buenos Aires, entre el viernes por la noche y el sábado a la madrugada. La modelo se encontraba en un viaje de trabajo, participando de la Semana de la Moda en Europa.

Sin embargo, su viaje finalizó de la manera menos esperada, y se vio obligada a regresar a la Argentina durante la mañana de este lunes 22 de septiembre. Según dieron a conocer, robaron la caja fuerte de la modelo, que contenía objetos valiosos para ella y su familia. Ante la gravedad del asunto, Pampita no dudó en suspender de urgencia su agenda aboral y retornar cuánto antes al país.

La palabra del hermano de Pampita

Guillermo Ardohaín fue uno de los familiares de Pampita que más se expresó en los medios de comunicación tras el desafortunado suceso ocurrido en casa de su hermana. Mientras la modelo se encontraba en pleno vuelo, él se mostró como vocero de ella, mientras comienza la investigación policial alrededor del robo.

“Se llevaron cosas que tienen un valor afectivo, que ya va más allá de todo lo material”, confirmó el hermano de Pampita que se dedica a la odontología. En este contexto, decidió hacer un desesperado pedido hacia las "almas generosas" para poder dar con lo perdido.

“Son unos celulares o cosas que Caro conserva hace mucho tiempo, donde hay cosas de mi sobrina Blanquita, fotos, material. Son cosas que no sirven de nada, y quizás para nosotros sirven hoy de todo”, detalló Guillermo. De esta manera, enfatizó la importancia de los objetos y aseguró: “Nosotros podemos ofrecer una recompensa”. Sus dichos se hicieron virales en las redes sociales, y los usuarios no tardaron en dar a conocer sus opiniones al respecto.

Guillermo Ardohaín, además, aclaró que los menores de edad no se encontraban en la casa al momento del robo, lo que generó tranquilidad a muchos. Pampita, por su parte, se habría enterado en cuanto arribó al país, e ingresó a la propiedad. Los medios de comunicación no dudan en estar alrededor del lugar del hecho, mientras la policía investiga lo ocurrido. La modelo mantuvo el silencio en el vivo, y en sus redes sociales, pero sus seguidores no dudan en dejarle palabras de aliento.

Solo resta saber que resultados arrojará la investigación policial y que posibilidades hay de que Pampita pueda recuperar las cosas que le robaron.