Cinco delincuentes sorprendieron a la hija de Valeria Mazza quien los echó a los gritos

Los jóvenes entraron a la vivienda de la modelo y conductora y se apoderaron de una mochila que luego abandonaron en la calle.

Valeria Mazza fue víctima este miércoles de un robo en su vivienda de San Isidro. La modelo no se encontraba en el lugar, pero sí su hija, una amiga de esta y dos empleados que evitaron que los delincuentes ingresaran al interior del hogar.

Según informó el diario Clarín, los delincuentes ingresaron por el fondo de la vivienda ubicada en Acassuso, saltaron un portón y se llevaron una mochila que encontraron en el parque y luego tiraron cuando huyeron.

De acuerdo a la información que brindaron los empleados a los agentes policiales, los ladrones ingresaron por el fondo y manotearon una mochila que estaba cerca.

Fue en ese momento que Taína, la hija de 17 años de la modelo y conductora, los descubrió y comenzó a gritar lo que no solo alertó a los empleados, sino que echó a los delincuentes.

Tras el robo, interviene en la causa la UFI Descentraliada de Martínez, quien avanza con las tareas en el marco de una causa caratulada como “tentativa de robo”.

Por el momento no se pudo encontrar a los delincuentes y se está investigando a través de las cámaras del lugar para poder dar con ellos. Los investigadores creen que se trata de adolescentes.