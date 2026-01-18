A seis años del crimen de Fernando Báez Sosa, el conmovedor mensaje de su mamá

Graciela Báez recordó a su hijo con un emotivo posteo en redes sociales y volvió a reclamar que la condena contra los ocho rugbiers quede firme.

Seis años después del brutal asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell , su madre, Graciela Báez, volvió a alzar la voz para pedir justicia .

A través de una serie de publicaciones en sus redes sociales, lo recordó con palabras cargadas de dolor y amor, y reclamó que la condena a los ocho rugbiers responsables del crimen quede firme. “ Que todos seamos la voz de Fernando pidiendo Justicia ”, expresó. Actualmente, los condenados cumplen sus penas en la Alcaldía N°3 de Melchor Romero.

Tras ello, la mujer pidió que “ pronto quede firme la condena por Fernando”. Graciela, cuya imagen en medio del dolor estremeció a todo el país, manifestó su cariño hacia el chico que tenía 18 años cuando lo mataron: “ Descansa en paz, hijo mío. Prohibido olvidar a Fer”.

Fernando Báez Sosa

Sumado a ello, compartió una publicación donde comentó que se realizará una misa en memoria de Fernando este domingo a las 19:30 en la Parroquia Santísimo Redentor de la Ciudad de Buenos Aires.

“Honramos tu memoria y mantenemos vivo tu recuerdo por siempre”, completó junto al posteo.

Los rugbiers condenados por el crimen de Fernando

Hoy, mientras la familia de Fernando continúa reclamando una condena firme y definitiva, los rugbiers —que tenían entre 18 y 21 años al momento del ataque— llevan una vida silenciosa tras las rejas mientras cumplen sus penas en la Alcaldía N°3 de Melchor Romero, en la provincia de Buenos Aires.

Algunos estudian, otros trabajan en talleres penitenciarios, y todos esperan la resolución final de la Corte Suprema de Justicia sobre sus apelaciones.

Rugbiers veredicto caso Fernando Baéz Sosa

En febrero de 2023, la Justicia bonaerense condenó a prisión perpetua a Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Luciano Pertossi, Matías Benicelli y Enzo Comelli, considerados coautores del homicidio. Por su parte, Ayrton Viollaz, Lucas Pertossi y Blas Cinalli recibieron penas de 15 años de prisión por su participación en el ataque.

50 Segundos: el documental sobre el asesinato de Fernando Báez Sosa

El cruel asesinato del joven fue llevado a la pantalla a través del documental “50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa”, una miniserie documental de Netflix que reconstruye la muerte del joven en Villa Gesell, durante el verano de 2020. A seis años del hecho que conmovió a toda la Argentina, este producto audiovisual de tres capítulos hace un seguimiento cronológico desde la fecha en que el oriundo de Buenos Aires viaja a la ciudad balnearia con sus amigos, la noche crucial en la que tiene un enfrentamiento con los rugbiers y el desenlace fatal.

Embed

Además, el ciclo enseña el relato de algunos de los padres de quienes fueron acusados por el homicidio y que tienen una condena de cadena perpetua: Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Luciano Pertossi y Ciro Pertossi. Además, aparecen algunos de los progenitores de aquellos sobre los que recae una pena de 15 años: Blas Cinalli, Ayrton Viollaz y Lucas Pertossi.

El testimonio de los padres de los rugbiers

Uno de los primeros en hablar es Mauro Pertossi, padre de Ciro y Luciano, quien recordó cómo se enteró del hecho: “Me llama mi hermano Marcos y me pregunta: ‘Marcos, ¿te enteraste de lo que pasó?’. La verdad es que me largué a llorar, me angustié muchísimo. La llamé a mi esposa y le dije: ‘Vamos para Villa Gesell, que hubo problemas con los chicos. Están presos y se murió un chico, no sé qué carajo pasa’”.

Más tarde, María Paz Cinalli, madre de Blas, cuenta su perspectiva y la reacción que tuvo al tomar conciencia de en lo que había participado su hijo: “La llamé a mi hermana, a la mamá de Luciano y Ciro, y lo que primero les pregunté fue: ‘¿Van para allá?’. Cuando nos dijeron la causal de por qué estaban presos, se nos vino el mundo abajo”.

Por su parte, Javier Thomsen, padre de Máximo, dijo: “Yo estaba en una reunión y me llamó Eduardo, el padre de Benicelli, y me dijo: ‘Los chicos tuvieron una pelea y murió un chico’”.