País
La Mañana Fernando Báez Sosa

A seis años del crimen de Fernando Báez Sosa, el conmovedor mensaje de su mamá

Graciela Báez recordó a su hijo con un emotivo posteo en redes sociales y volvió a reclamar que la condena contra los ocho rugbiers quede firme.

En un nuevo aniversario del asesinato de Fernando Báez Sosa

En un nuevo aniversario del asesinato de Fernando Báez Sosa, se repite el pedido de justicia.
A seis años del crimen de Fernando Báez Sosa, el conmovedor mensaje de su mamá

Seis años después del brutal asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, su madre, Graciela Báez, volvió a alzar la voz para pedir justicia.

A través de una serie de publicaciones en sus redes sociales, lo recordó con palabras cargadas de dolor y amor, y reclamó que la condena a los ocho rugbiers responsables del crimen quede firme. “Que todos seamos la voz de Fernando pidiendo Justicia”, expresó. Actualmente, los condenados cumplen sus penas en la Alcaldía N°3 de Melchor Romero.

Tras ello, la mujer pidió que “pronto quede firme la condena por Fernando”. Graciela, cuya imagen en medio del dolor estremeció a todo el país, manifestó su cariño hacia el chico que tenía 18 años cuando lo mataron: “Descansa en paz, hijo mío. Prohibido olvidar a Fer”.

Fernando Báez Sosa

Sumado a ello, compartió una publicación donde comentó que se realizará una misa en memoria de Fernando este domingo a las 19:30 en la Parroquia Santísimo Redentor de la Ciudad de Buenos Aires.

“Honramos tu memoria y mantenemos vivo tu recuerdo por siempre”, completó junto al posteo.

Los rugbiers condenados por el crimen de Fernando

Hoy, mientras la familia de Fernando continúa reclamando una condena firme y definitiva, los rugbiers —que tenían entre 18 y 21 años al momento del ataque— llevan una vida silenciosa tras las rejas mientras cumplen sus penas en la Alcaldía N°3 de Melchor Romero, en la provincia de Buenos Aires.

Algunos estudian, otros trabajan en talleres penitenciarios, y todos esperan la resolución final de la Corte Suprema de Justicia sobre sus apelaciones.

Rugbiers veredicto caso Fernando Baéz Sosa

En febrero de 2023, la Justicia bonaerense condenó a prisión perpetua a Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Luciano Pertossi, Matías Benicelli y Enzo Comelli, considerados coautores del homicidio. Por su parte, Ayrton Viollaz, Lucas Pertossi y Blas Cinalli recibieron penas de 15 años de prisión por su participación en el ataque.

50 Segundos: el documental sobre el asesinato de Fernando Báez Sosa

El cruel asesinato del joven fue llevado a la pantalla a través del documental “50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa”, una miniserie documental de Netflix que reconstruye la muerte del joven en Villa Gesell, durante el verano de 2020. A seis años del hecho que conmovió a toda la Argentina, este producto audiovisual de tres capítulos hace un seguimiento cronológico desde la fecha en que el oriundo de Buenos Aires viaja a la ciudad balnearia con sus amigos, la noche crucial en la que tiene un enfrentamiento con los rugbiers y el desenlace fatal.

Además, el ciclo enseña el relato de algunos de los padres de quienes fueron acusados por el homicidio y que tienen una condena de cadena perpetua: Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Luciano Pertossi y Ciro Pertossi. Además, aparecen algunos de los progenitores de aquellos sobre los que recae una pena de 15 años: Blas Cinalli, Ayrton Viollaz y Lucas Pertossi.

El testimonio de los padres de los rugbiers

Uno de los primeros en hablar es Mauro Pertossi, padre de Ciro y Luciano, quien recordó cómo se enteró del hecho: “Me llama mi hermano Marcos y me pregunta: ‘Marcos, ¿te enteraste de lo que pasó?’. La verdad es que me largué a llorar, me angustié muchísimo. La llamé a mi esposa y le dije: ‘Vamos para Villa Gesell, que hubo problemas con los chicos. Están presos y se murió un chico, no sé qué carajo pasa’”.

Más tarde, María Paz Cinalli, madre de Blas, cuenta su perspectiva y la reacción que tuvo al tomar conciencia de en lo que había participado su hijo: “La llamé a mi hermana, a la mamá de Luciano y Ciro, y lo que primero les pregunté fue: ‘¿Van para allá?’. Cuando nos dijeron la causal de por qué estaban presos, se nos vino el mundo abajo”.

Por su parte, Javier Thomsen, padre de Máximo, dijo: “Yo estaba en una reunión y me llamó Eduardo, el padre de Benicelli, y me dijo: ‘Los chicos tuvieron una pelea y murió un chico’”.

