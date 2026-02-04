Luck Ra brindará este finde un show con entrada gratis: dónde se presenta y cuándo

Imperdible: el popular artista cordobés se presentará con entradas gratuitas . Aquí te contamos dónde actúa y cuándo.

Recientemente, Luck Ra se presentó en Pinamar. Con recitales gratuitos , sorprendió a vecinos y turistas que pudieron bailar y disfrutar con su música. Nuevamente, Luck Ra brindará un show con entrada gratis , y aquí te contamos dónde se presenta y cuándo.

En una entrevista que brindo en 2025 , Luck Ra contó que no apela a una fórmula determinada para escribir hits: “¿Sabés cómo las visualizo? Uno se tiene que imaginar en distintos escenarios, si las cantarías o no. Si estás cocinando, ¿te imaginás gozándola? Si estás de joda, ¿te imaginás gozándola? Siento que es un gran tema cuando podés hacerlo así”.

Luck Ra brindará un show gratuito en la Fiesta de la Confluencia 2026 , en la ciudad de Neuquén .

Los organizadores confirmaron que el artista cordobés ofrecerá un concierto el viernes 6 de febrero de 2026.

Grilla completa del viernes 6 de febrero

En la segunda noche de la Fiesta de la Confluencia 2026, que año a año se realiza en la capital neuquina, se presentarán los siguientes artistas:

18:00 horas: Ganador Pre-Confluencia.

18:40 horas: Tuli.

19:30 horas: Lauty Gram.

20:20 horas: Ganador Pre-Confluencia.

21:00 horas: Roze.

22:00 horas: FMK.

23:20 horas: Angela Torres.

00:50 horas: Luck Ra.

Cabe recordar que la Fiesta de la Confluencia 2026 se llevará a cabo entre el jueves 5 y el domingo 8 de febrero de 2026 en la Isla 132 de la ciudad de Neuquén.

A fines de enero de 2026, Luck Ra se presentó en la localidad cordillerana de San Martín de los Andes. Ante una multitud, el cantante interpretó sus conocidas canciones de cuarteto a la orilla del Lago Lacar e hizo bailar y cantar a vecinos y visitantes.

En esa ocasión, según lo consignó La Mañana de Neuquén, la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales Leticia Esteves le entregó al cantante la distinción de Guardián Ambiental de Neuquén, minutos antes del inicio del show gratuito que reunió a miles de personas. Con este título, la funcionaria le encomendó la tarea de sembrar conciencia ambiental entre sus seguidores y fanáticos, promoviendo el cuidado de la Patagonia y de sus paisajes.

En su portal oficial, se destaca que la Fiesta Nacional de la Confluencia (FDLC) es una de las fiestas más importantes y multitudinarias de la Patagonia y de toda la Argentina. Se lleva a cabo anualmente, durante el mes de febrero, en la Isla 132 (Ciudad de Neuquén), a la vera del río Limay.

Así, la Fiesta de la Confluencia 2026 contará con una grilla conformada por reconocidos artistas nacionales e internacionales como Ángela Torres, Bersuit Vergarabat, Dillom, Femi, FMK, Kapanga, Karina, La Beriso, La Joaqui, Lauty Gram, Luciano Pereyra, el mencionado Luck Ra, Migrantes, No Te Va Gustar, Rombai, Roze, Tizishi, Trueno y Tuli entre muchos otros.