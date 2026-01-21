La reacción viral de Luck Ra al ver su camioneta ploteada por La Joaqui 

El cordobés le prestó su camioneta para que ella se moviera durante algunos días, pero el resultado fue el inesperado.

La Jaoqui Jaoqui y Luck Ra son una de las parejas más queridas en el ambiente musical. A diario suelen compartir divertidos momentos con sus seguidores en redes sociales y esta vez no fue la excepción.

Fue ella quien le jugó una divertida broma a Facundo, su verdadero nombre, y eligió viralizar la reacción del cantante cordobés.

“Amigas personales acompáñenme a hacerle una broma a Facu”, comenzó diciendo en un video que La Joaqui compartió en sus redes sociales. “ Le robé la camioneta todas estas semanas porque estuve sin mi auto y me pareció gracioso hacerle una broma y plotearla de rosa” , continuo.

“Marco bastante territorio porque una camioneta rosa es de un chico con novia”, dijo a modo de reflexión sobre lo ocurrido.

En el clip que recibió cientos de mensajes riéndose de la situación se ve a Luck Ra que abre el portón de la mansión en la que conviven y se tapa el rostro sorprendido por la transformación de su camioneta. “No te enojés bebé, ¿te enojaste?”, quiso saber la cantante de “Butakera”.

Para sorpresa de ella y de sus seguidores, la reacción del cordobés fue de risa y hasta de resignación. “Tengo muchas sensaciones. Está bien lo voy a tener que plotear del color original, pero para una semana está bien. Lo recomiendo para tu vehículo”, dijo el artista que aprobó el cambio al menos para una semana.