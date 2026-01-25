En 10 fotos, así la rompió Luck Ra con un show en la costa del lago Lácar en San Martín de los Andes

Una multitud colmó la costa para escuchar cuarteto, en un show gratuito organizado por Cerro Chapelco y el Ministerio de Turismo de Neuquén.

Con una multitud que colmó la costa del lago Lácar, Luck Ra se presentó en la noche del sábado en San Martín de los Andes , en un recital libre y gratuito que se convirtió en uno de los eventos culturales más convocantes del verano en la cordillera neuquina.

El espectáculo fue organizado por Cerro Chapelco , como parte de las acciones de promoción turística impulsadas por su nueva gestión, y contó con el acompañamiento del municipio de San Martín de los Andes, a través de la Secretaría de Turismo, y del Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de la provincia del Neuquén.

La ministra Leticia Esteves estuvo presente durante la jornada, acompañando una propuesta que combinó música, turismo y espacio público, y que permitió disfrutar de un espectáculo de primer nivel en uno de los escenarios naturales más emblemáticos de la Patagonia.

Luck Ra-8

Además del show principal de Luck Ra —quien visitó por primera vez la ciudad—, el evento incluyó la presentación de bandas locales y artistas invitados, completando una jornada musical pensada tanto para residentes como para turistas.

Luck Ra-10

Se trató de una propuesta de gran magnitud, orientada a fortalecer la agenda cultural de verano y a seguir posicionando a San Martín de los Andes en el mercado turístico nacional, ofreciendo experiencias culturales abiertas, inclusivas y de alta calidad.

Luck Ra-9

La inversión del evento fue realizada íntegramente por el Cerro Chapelco, mientras que el municipio colaboró mediante diversas gestiones, brindando soporte logístico y operativo para garantizar el correcto desarrollo del espectáculo.

Luck Ra

La llegada de uno de los artistas más convocantes del país generó una importante afluencia de público, consolidando la localidad como un destino que, además de su oferta natural, propone actividades culturales de gran escala durante la temporada estival.

Luck Ra-7

Luck Ra: el disfrute de la música en San Martín de los Andes

De esta manera, residentes y visitantes pudieron disfrutar no solo de la música, sino también de las múltiples propuestas del destino en verano: actividades al aire libre, playas, gastronomía local y paisajes únicos, fortaleciendo la experiencia turística integral.

Luck Ra-6

Para garantizar el desarrollo seguro del evento, se desplegó un amplio operativo de seguridad, tránsito y emergencias, coordinado entre el Gobierno provincial, el Municipio y los distintos organismos intervinientes.

Luck Ra-5

Participaron activamente las áreas provinciales, la secretaría de Emergencias y Riesgos, a cargo de Luciana Ortiz Luna áreas locales de Emergencias, Protección Civil, Salud, fuerzas de seguridad, con dispositivos preventivos y de asistencia distribuidos estratégicamente en el predio y zonas aledañas.

Luck Ra-4

Desde la organización se destacó la importancia de respetar las recomendaciones del personal a cargo del operativo, entendiendo que el objetivo fue que la presentación de Luck Ra se desarrollara como una verdadera fiesta de la ciudad, cuidando tanto a quienes asistieron como al entorno natural que la enmarca.