Cómo seguirá la ola de calor este domingo y la alerta por tormentas en Neuquén

La región sigue bajo una ola de calor persistente. El domingo la temperatura subirá a cifras extremas, con viento intenso y probabilidad de tormentas.

Otra vez en Neuquén y los alrededores se vivirá este domingo una jornada de calor extremo, un aumento del viento y la posibilidad de alertas por tormentas, en el marco de una ola de calor que se mantiene sobre gran parte del norte de la Patagonia.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 20 °C, mientras que la máxima alcanzará los 34 °C, con una sensación térmica que podría ser superior durante la tarde. Por la mañana el cielo estará parcialmente nublado, pero hacia la tarde se esperan tormentas, con una probabilidad de precipitación de entre 40 y 70%.

Durante la noche, el escenario seguirá inestable, con tormentas aisladas y una probabilidad de lluvias que oscilará entre el 10 y el 40%. El viento será otro de los factores destacados de la jornada: soplará del oeste y sudoeste, con velocidades de 23 a 31 km/h por la tarde y 32 a 41 km/h por la noche, con ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h.

En tanto, el reporte de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) eleva aún más el impacto térmico: prevé una temperatura máxima de hasta 36 °C durante el día, con cielo mayormente despejado y una fuerte intensificación del viento durante la noche, cuando las ráfagas podrían llegar a los 62 km/h, acompañadas por un marcado descenso de la presión atmosférica.

El dato: cómo sigue la ola de calor

El punto central del pronóstico es la persistencia de la ola de calor, con temperaturas muy por encima de los valores normales para esta época del año. Las autoridades recomiendan evitar la exposición al sol en las horas pico, hidratarse de forma permanente y extremar cuidados ante el riesgo de incendios y golpes de calor, especialmente en personas mayores y niños.

Neuquén cerrará así un domingo intenso, con calor sofocante, viento fuerte y un clima inestable que mantiene en alerta a toda la región.

Durante el fin de semana, la alerta por tormentas en gran parte del país, pero sobre todo en La Pampa y parte de Mendoza, se trasladó hasta el Alto Valle, con nubarrones y tiempo inestable.

Recomendaciones para afrontar el calor

Ante las altas temperaturas previstas, el Servicio Meteorológico Nacional y las autoridades sanitarias recomiendan adoptar medidas de prevención para evitar golpes de calor: beber agua de manera frecuente, incluso sin sentir sed; evitar la exposición directa al sol entre las 10 y las 16 horas, cuando la radiación es más intensa; limitar la actividad física al aire libre y priorizar horarios más frescos.

También es recomendable utilizar ropa liviana, clara y holgada, además de gorro y protector solar; permanecer en ambientes frescos y bien ventilados; evitar el consumo de alcohol y bebidas con cafeína o alto contenido de azúcar; y extremar los cuidados en niños, personas mayores y personas con enfermedades crónicas. Ante síntomas como mareos, dolor de cabeza, náuseas, confusión o temperatura corporal elevada, se recomienda buscar atención médica inmediata.