Alerta naranja por tormentas, vientos de más de 100 km/h y hasta 70 mm de lluvia

La semana termina con la presencia de fuertes fenómenos climáticos en gran parte del territorio argentino, y en las últimas horas se emitieron varias alertas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por condiciones adversas para esta jornada, y comunicó la vigencia de varias alertas de nivel amarillo y naranja que tendrán fuerte impacto en varias provincias por calor extremo, tormentas fuertes y viento. Además habrá una ola de calor.

El organismo nacional emitió una alerta naranja donde se indica que se esperan lluvias y tormentas fuertes o severas. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundante caída de agua, frecuente actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas intensas que pueden superar los 100 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual. El SMN confirmó que esta alerta afectará a la provincia de La Pampa.

Asimismo, algunas provincias estarán bajo advertencia amarilla por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que pueden alcanzar los 75 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual. es el caso del resto del territorio de La Pampa, el sur de Buenos Aires, Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Luis, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy.

En estos sectores, las ráfagas podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora y la precipitación acumulada podría rondar entre 20 y 50 milímetros.

mapa_alertas

En este contexto, el SMN emitió una serie de recomendaciones para tener en cuenta ante la presencia del fuerte temporal: evitar salir durante el desarrollo de los fenómenos, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos, cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y buscar refugio inmediato en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado si se está al aire libre.

Alerta por calor extremo

El calor no da tregua y se mantiene en algunas zonas en el marco de mediados de diciembre, y por eso el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó para este viernes nuevas alertas por altas temperaturas.

Se mantiene la alerta amarilla en zonas de Buenos Aires, incluyendo el AMBA; Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.

mapa_temp_extremas

En el marco de este aviso, emitió una serie de recomendaciones: