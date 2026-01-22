Alerta por tormentas eléctricas, lluvias y chaparrones para este viernes en Neuquén: cuándo llegarán

Tanto la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) como el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informaron que para este viernes 23 enero se espera un día con condiciones inestables en la ciudad de Neuquén , caracterizado por tormentas eléctricas, lluvias y chaparrones .

Las temperaturas máximas llegarán a los 34 °C y con mínimas cercanas a 16 °C . Los vientos soplarán principalmente del sector este-sureste con ráfagas de hasta 42 km/h , en un escenario de presión atmosférica moderadamente baja , lo que potencia la posibilidad de desarrollo de tormentas.

Según el pronóstico, el indicador de condiciones describe explícitamente un desarrollo de tormentas eléctricas, lluvias y chaparrones durante la tarde y la noche del viernes, con escenarios de tiempo inestable que no solo incluyen precipitaciones, sino también potencial de actividad eléctrica y ráfagas de viento variables. Este tipo de pronóstico se basa en los parámetros de nubosidad, presión y humedad medidos en superficie y en altura.

Por su parte, el SMN, emitió el alerta amarilla para toda la zona de la Confluencia, lo que indica que hay posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

tormenta La alerta del Servicio Meteorológico Nacional se extiende a varias provincias en lo que resta de la semana.

Además, la AIC indica que, tras un viernes con inestabilidad y probables tormentas, las condiciones mejorarían hacia el sábado, con predominio de sol radiante en Neuquén capital y un gradual ascenso térmico con máximas que pueden acercarse a los 37 °C y vientos moderados.

Durante el domingo, aunque continúa el ambiente cálido, podría reactivarse la inestabilidad en forma más aislada, con posibilidades de tormentas dispersas o chaparrones en distintos sectores de la provincia, especialmente en zonas del valle y meseta, dependiendo de la variación de la masa de aire húmedo.

Norte Neuquino

En Chos Malal la AIC prevé un viernes con tiempo mayormente despejado o parcialmente nublado, con máximas alrededor de 30 °C y mínimas cercanas a 7 °C. El viento será moderado, con ráfagas de alrededor de 30 – 35 km/h, aunque el estado del cielo no muestra inestabilidad marcada en la previsión básica para esa localidad, lo que indica un menor riesgo de tormentas intensas comparado con Neuquén capital.

Centro de la provincia

Si bien el pronóstico de la AIC para localidades como Zapala no está disponible en la pantalla principal publicada, informes climáticos de agencias locales señalan que la zona centro puede registrar inestabilidad e incluso lluvias o chaparrones aislados, acompañados de viento leve a moderado durante el viernes, manteniendo condiciones de variabilidad durante el día y nocturnas.

Zona Andina

En la zona andina, el tiempo tiende a ser más variable durante el viernes y el fin de semana. Datos climáticos regionales de pronósticos extendidos señalan que la cordillera podría experimentar mayor nubosidad con posibles chaparrones aislados o nieve débil en los sectores de montaña, aunque sin la robusta inestabilidad eléctrica prevista para el valle. Las máximas para San Martín de los Andes y Villa La Angostura se mantienen frescas comparadas con otras zonas.