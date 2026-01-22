Alerta por tormenta eléctrica con lluvias de hasta 40 mm, granizo y fuertes vientos

El SMN advirtió que se espera una jornada marcada por intensas lluvias y tormentas. Qué zonas serán las más afectadas.

La inestabilidad continúa en enero y todo indicaría que el clima seguiría así en lo que resta del mes. La mitad del país está bajo una alerta meteorológica este jueves 22 de enero .

El fenómeno incluirá intensas ráfagas de viento, fuertes lluvias y hasta granizo. Así lo indicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mediante su sistema de alerta temprana.

El área de las alertas dibuja una llamativa franja amarilla en el mapa nacional.

Alerta amarilla por fuertes tormentas

El SMN emitió una alerta de nivel amarillo que golpeará con intensidad este jueves: "El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes", se aclaró.

Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Las provincias afectadas son Jujuy, Salta, Catamarca, una pequeña porción de Tucumán, La Rioja, San Juan, San Luis, Mendoza, La Pampa, Buenos Aires, Río Negro y Chubut.

alerta tormentas smn

Particularmente en Río Negro, el SMN advirtió por las ráfagas de viento. "Las mismas podrán estar acompañadas por actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 70 km/h, ocasional granizo y abundante caída de agua en cortos períodos".

Alerta por intensas lluvias

Por otro lado, el organismo indicó que rige otra alerta amarilla por fuertes lluvias para este jueves.

"El área será afectada por lluvias, algunas localmente intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 25 mm. No se descarta la ocurrencia de algunas tormentas aisladas embebidas", precisaron. Esta alerta afectará únicamente a la provincia de Chubut.

El alerta continúa el viernes

Según el SMN, para el viernes 23 la alerta por tormentas se mantendrá en varias de las provincias afectadas este jueves. La advertencia se repite en Jujuy, Salta, Catamarca, una pequeña porción de la Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, La Pampa, Río Negro y Buenos Aires. Además, se suma el este de Neuquén, que estará también azotado por tormentas.

alerta tormentas

Para la mayoría de las zonas dentro del alerta, el pronóstico del SMN fue el mismo: "el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por ocasional caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que podrían ser superados en forma puntual".

Qué impacto tienen los niveles de alerta del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional posee un Sistema de Alerta Temprana que informa a la población sobre la posible ocurrencia de fenómenos meteorológicos que podrían poner en riesgo el ambiente, la vida o bienes materiales.

Dentro de ese sistema, existe una escala de colores con 4 tipos de alertas meteorológicas para identificar la intensidad del fenómeno. La alerta verde indica la ausencia de riesgos, mientras que la amarilla señala que pueden ocurrir “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas”, según informa el sitio web del SMN.

tormentas (1) Tras días de calor y humedad intensos, este domingo gran parte del país se verá afectado por tormentas.

Por su parte, la alerta naranja indica que se esperan “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente”.

La alerta roja es la más extrema: invita a seguir las instrucciones oficiales ante posibles “fenómenos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres”.

Un área puede tener más de una alerta en vigencia al mismo tiempo. Es decir, pueden coexistir una alerta de nivel amarillo por vientos y una naranja por lluvia.