Javier Milei viaja a Oslo para a entrega del Premio Nobel de la Paz a Corina Machado

El Presidente emprenderá vuelo hacia la capital de Noruega. Ratificará su posición crítica contra la Nicolás Maduro, como también su alineamiento con Trump.

Este lunes por la noche el presidente Javier Milei parte rumbo a Oslo , capital de Noruega, para asistir a la entrega del Premio Nobel de la Paz, donde la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado , lo recibirá.

Este viaje lo realizará acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencial, Karina Milei, según confirmaron fuentes del Gobierno. La invitación a la ceremonia se había realizado días atrá s de forma personal y su presencia fue confirmada este fin de semana.

La primera confirmación del viaje llegó a través de un mensaje publicado en redes por la opositora venezolana Elisa Trotta , radicada en Argentina.

"!¡Gracias, Argentina, por estar del lado de la libertad! Nuestro profundo agradecimiento al presidente Milei por confirmar su presencia en la ceremonia en Oslo para la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina. Este gesto refleja el compromiso de Argentina con la democracia, la justicia y la defensa de los derechos humanos", escribió.

maria corina machado.jpg María Corina Machado, un fervor en Venezuela.

La participación en el evento por parte del mandatario argentino se muestra como una ratificación de su posición geopolítica, contra las políticas de Nicolás Maduro y el alineamiento a Donald Trump, quien en el último tiempo intensificó su ofensiva contra el régimen de Venezuela.

El cronograma previsto establece que la comitiva arribará a suelo noruego el martes, por lo que tendrá algunas horas libres ese día, ya que recién el miércoles se realizará el evento.

La estadía será corta, dado el inminente cronograma legislativo. El próximo miércoles 10 comienzan las sesiones del período de extraordinarias, convocadas para debatir el Presupuesto 2026 y el paquete de reformas laboral, tributaria y previsional.

Milei viaje premio nobel

Quiénes participarán en la ceremonia del Premio Nobel

La ceremonia se realizará el miércoles en el Ayuntamiento de Oslo y contará con la presencia de mandatarios como Santiago Peña (Paraguay), Daniel Noboa (Ecuador) y José Raúl Mulino (Panamá), además del opositor venezolano Edmundo González Urrutia, recibido por Milei en Casa Rosada en enero.

También participarán otros opositores al actual mandatario venezolano, como la abogada Adriana Flores Márquez, directora de la agrupación Comando Venezuela en la Argentina y ex jefa de campaña de Corina Machado. Gabriel Volpi, encargado de negocios de Argentina en Venezuela, también estará presente.

Machado fue distinguida en octubre por el Comité Nobel noruego "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".

premio-nobeljpg

La líder de Vente Venezuela ha denunciado que actualmente vive "en la clandestinidad dentro de su país" debido a las constantes amenazas que enfrenta por parte del Gobierno de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello.

A partir del miércoles al mediodía (hora local), organizaciones venezolanas y referentes internacionales desarrollarán actividades frente al Centro Nobel de la Paz y en la Plaza del Ayuntamiento de Oslo, donde se montarán pantallas gigantes con material sobre las violaciones a los derechos humanos en Venezuela.

Luego se realizará la tradicional Marcha de las Antorchas, coordinada este año por The Norwegian Venezuelan Justice Alliance, y no por el Consejo Noruego de la Paz, que se apartó por diferencias ideológicas con la ganadora del premio.