El taekwondo de Neuquén tiene sus equipos para competir en Santa Cruz

Los representantes provinciales estarán en los Juegos de Integración Patagónica 2026.

El taekwondo de Neuquén tuvo uno de sus momentos importantes en este semestre. En las instalaciones de la Ciudad Deportiva , se realizo el Clasificatorio para los Juegos de Integración Patagonica 2026, que se llevara a cabo del 20 al 24 de abril en la Ciudad de Caleta Olivia, Santa Cruz,

Allí quedó definida la Selección Neuquina integrada por los ganadores de cada categoría.

En el equipo femenino clasificaron Sofia Gonzalez (Hasta 49 kg), Natasha Troncoso (hasta 55kg) y Mía Capellari (hasta 63) . La técnica en la rama femenina es la profesora Margarita Moyano.

Por su parte, equipo masculino será comandado por Lucas Faundez tendrá como representantes a Giovanni Petrelli (hasta 55 kg), Agustín Ferrero (hasta 63 kg) y Joaquin Quintana (hasta 73).

taekwondo neuquén

En cuanto al arbitraje, estuvo a cargo del juez internacional Cristian Muñoz y árbitros nacionales de la Federación Neuquina.

La Federación tendrá en Santa cruz a Eduardo Toro como coordinador y Jefe de equipo, mientras que la profesora Virginia Cornet será árbitro.

Los ganadores y ganadores de cada categoría compitieron entre deportistas tanto de la zona de la Confluencia como del interior provincial. Además estuvo el Profesor Roberto Rosas, perteneciente a la Secretaría de Deportes de la Provincia de Neuquén.