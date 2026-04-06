Tránsito colapsado: más de media hora para salir de Neuquén por el Tercer Puente

La hora pico del retorno a casa tensó al máximo los caminos de la Autovía Norte y el cruce interprovincial.

Usuarios del Tercer Puente que une Neuquén y Río Negro se comunicaron con LM Neuquén para mostrar las dificultades que supuso este lunes por la tarde el operativo "Regreso a casa" en hora pico. Miles de vehículos colapsaron la salida y el cruce interprovincial llevó más de media hora para algunos automovilistas.

A raíz de las obras en el puente carretero, por la transformación de la Avenida Mosconi , muchos usuarios eligen cruzar por el Tercer Puente lo que colapsó la salida por esa vía. A eso se suma que en algunas horas de la tarde la Policía de Río Negro realizó controles en ese sector.

Según comunicaron a este medio distintos automovilistas que circulaban por el sector, el tránsito por momentos se movió a "paso de hombre" y llegar hasta el puente se convirtió en una odisea. Una vez en territorio rionegrino la circulación se volvió más ágil con excepción del tramo de la ruta 151 a la altura del semáforo de calle Mariano Moreno.

tercer puente El desvío hacia el cruce interprovincial.

Las demoras comenzaron a sentirse en mayor medida pasadas las 16 y se intensificaron hacia las 18. Pasadas las siete de la tarde el tránsito ya recuperó cierta agilidad y se normalizó en torno a las 20 horas.

Impresionante vuelco de un camión en Ruta 7

Un impresionante vuelco ocurrió durante la tarde de este lunes sobre la Ruta 7. Un camión quedó ladeado a la altura de San Patricio del Chañar.

Ocurrió a la altura del ex centro de salud de la localidad, a 3 km del cruce. El operativo de asistencia provocó demoras en el tránsito, pero en ningún momento se obstruyó el tránsito completamente.

El Comisario Inspector Freddy Rivera, jefe de la Dirección de Seguridad Vaca Muerta, dialogó con LM Neuquén respecto a la dinámica del siniestro. El oficial señaló que se trataba de un semirremolque que trasladaba áridos.

En la entrevista con la Policía, el chofer del camión declaró que transitaba la ruta con normalidad hasta que, por razones que desconoce, se activó el sistema de volcado. Este movimiento provocó que el semi se ladee hacia la banquina y vuelque la batea con el material. "El semi quedó volcado, vertiendo el material en la banquina", afirmó Rivera. "La parte del tractor quedó sin volcar", agregó.

Vuelco camión Ruta 7

Según afirmó el comisario, el chofer fue atendido preventivamente por el SIEN. Sin embargo, no sufrió heridas de consideración y no tuvo que ser derivado a ningún centro de salud.

Rivera expresó que el hombre fue entrevistado en el lugar y que no presentó inconvenientes. Explicó que los conos de tránsito que se ven en las imágenes no son debido a que se haya cortado el tránsito, sino que se colocaron para indicar precaución a los conductores.