Sigue la purga en la administración pública de Neuquén: despidieron a tres ñoquis y a un violento

Abandono de cargo en la administración pública

Según se detalla en el decreto que firmó el gobernador, la ahora ex agente hizo uso a su derecho a no declarar y le endilgaron abandono de cargo. Se detalló, además, que el 15 y el 22 de agosto de aquel año, presentó dos certificados que no incluían indicación de reposo; es por eso que esas ausencias también se consideraron injustificadas.

El decreto también refirió a la necesidad de ser estrictos a la hora de exigir el cumplimiento de las obligaciones. “Es fundamental que situaciones como la descripta no sean toleradas, ya que pueden generar un precedente negativo en el seno de la organización y desencadenar efectos perjudiciales a largo plazo”, se destacó al respecto.

También fue despedida la ahora ex agente Estefanía Natali Melo, quien se desempeñaba en el sector de maestranza del Centro de Salud Villa Florencia, ubicado en Neuquén y dependiente de la Región Sanitaria Confluencia. También le endilgaron abandono de cargo por ausencias continuas e injustificadas, en su caso durante el período comprendido entre el 18 de octubre y primero de noviembre de 2023 inclusive. La mujer intentó justificarse, pero la respuesta fue que no existen registros de certificados que permitan justificar sus faltas.

También cayó la sanción de cesantía sobre la ahora ex agente Olga Mariana Cortez, quien tenía un puesto de auxiliar de enfermería en el Hospital de Rincón de los Sauces. Los auditores que llevaron adelante el sumario dieron por acreditado que incurrió en abandono de cargo por ausencias continuas, discontinuas e injustificadas, durante el periodo que se extendió desde el primero de enero al primero de agosto de 2023.

Un chofer agresivo en Salud

El cuarto despedido es Santiago Sebastián Aurto, quien trabajaba de chofer de ambulancia en el Hospital Junín de los Andes. En el decreto se da cuenta de que el 13 de diciembre de 2022, el director del centro asistencial expuso a las autoridades sobre una denuncia que se había realizado ante el Ministerio Público Fiscal, del 2 de noviembre de 2022. En ella se aseguraba que ese ahora ex agente perpetró agresiones y malos tratos contra sus compañeros de trabajo.

Se asegura que tanto el 12 de octubre de 2021 como el 14 de octubre de 2022, incurrió en violencia laboral (física y psicológica) y de género. Y se agrega que eso se encuentra acreditado, no sólo por la cantidad de testimonios, sino también por las manifestaciones de angustia y miedo a represalias.

“Se acreditó que el sumariado ha ejercido violencia psicológica, y física al acceder al espacio personal, al blandir los puños, cerrar portazos y pechar” a sus compañeros, dice el expediente.