La "picante" respuesta de Brenda Asnicar al conocer su reemplazo en Patito Feo

Fue en Intrusos (América) que contaron que, pese a que se convocó a las protagonistas originales entre ellas también Laura Esquivel , ninguna aceptó la propuesta. Una se negó para no “estar siempre bajo la sombra de haber sido” el personaje y la otra porque no quería “hipotecar un año de su vida” refiriéndose a Asnicar.

Esta última opinó al aire de Había que decirlo, ciclo de streaming de El Trece del que participa y sin vueltas sostuvo que no se sorprendió por la noticia y que “Antonella Lamas Bernardi hay una sola, ¿ok?”.

"Un abrazo a los fans, que los queremos un montón. Planean reemplazarnos y está muy bien porque nosotras dijimos que no. Tanto Laurita como yo dijimos que no porque estamos con nuestras carreras, nuestras cosas", aclaró.

Brenda no dio mayor opinión sobre los reemplazos y lejos de cuestiones personales, remarcó que “ambas son muy talentosas”. “El proyecto es muy bonito y se merece ser bien recibido”, sumó.

Quién será Patito Feo en la versión teatral

A 14 años del éxito de la tira que salió al aire en El Trece con producción de Marcelo Tinelli (en ese entonces Ideas del Sur), Laura Esquivel se instaló en Italia para llevar adelante una gira musical.

La cantante es la invitada especial del Teenage Dream, un festival que recorre las ciudades más reconocidas del país. La gira incluye 13 shows distribuidos a lo largo y ancho del territorio italiano, por lo que emprendió el viaje en una combi junto a parte de su equipo de músicos.

La sirenita

Es por ello que su personaje en la obra lo llevará adelante Albana Fuentes quien se destacó como La Sirenita en el musical de calle Corrientes. No hay dudas de que el regreso de Patito Feo se suma a la tendencia de revivir clásicos juveniles como pasó con Floricienta en Margarita y el éxito internacional de Erreway.

Por el momento, no hay información sobre la fecha de estreno, pero se cree que será en el verano y habrá que ver si la autora original de la serie autoriza su uso en el teatro. Según contaron en Intrusos, Marcela Citterio, autora original, se siente marginada del proyecto y podría tomar acciones al respecto.