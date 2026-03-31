Con gol y asistencia de Messi, Argentina goleó 5-0 a Zambia en La Bombonera

Los dirigidos por Lionel Scaloni cerraron la fecha FIFA con una abultada victoria ante la selección africana.

La selección Argentina goleó 5-0 a Zambia en La Bombonera por el último amistoso en esta ventana por fecha FIFA. Este partido fue el último de los dirigidos por Lionel Scaloni en el país, a solo meses del Mundial 2026, en el que defenderá el título obtenido en Qatar 2022.

Tras un flojísimo rendimiento ante Mauritania , el entrenador fue crítico sobre el rendimiento y advirtió sobre el armado de la lista para la Copa del Mundo: "Si los rendimientos no son los adecuados, tomaremos medidas al respecto . Uno estará convencido con lo que se lleva y que vaya lo mejor posible que tenemos".

Para este amistoso, el DT decidió poner la base de lo mejor que tiene en el plantel, con Lionel Messi y Nicolás Otamendi teniendo su despedida del país, sabiendo que ambos jugarán su última Copa del Mundo. Ambos lograron marcar en esta abultada victoria, con un lindo gesto del capitán, dándole el penal al defensor para que pudiera convertir.

Scaloni y un claro mensaje para sus sus dirigidos de cara a la lista de 26 para el Mundial "En la lista de 26, creo que estamos pasados y habrá que ir descartando en base al rendimiento. No hay otra. Esto puede haber sido el partido del otro día, una alerta. Son cosas que… pic.twitter.com/2nIEfW7yi6

Así fue el partido entre Argentina y Zambia

En la primera jugada de peligro, a los tres minutos, Argentina se puso en ventaja ante Zambia: Paredes cambió de frente para Messi, que enganchó dentro del área y asistió a Julián Álvarez, que definió cruzado para el 1-0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CuriosidadesEU/status/2039125898067132472?s=20&partner=&hide_thread=false Assistência de Messi e gol do Julian Alvarez! pic.twitter.com/uM3XZzsGOP — Curiosidades Europa (@CuriosidadesEU) March 31, 2026

El resto del primer tiempo fue bastante irregular para los dirigidos por Scaloni, más cercano al nivel del amistoso con Mauritania. Recién a los 40 minutos tuvo otra jugada de peligro, que Álvarez no definió bien con un centro atrás deficiente.

Pero a los 43 minutos, volvió a enchufarse el capitán y marcó el 2-0: tras una jugada accidental, Messi giró bien en el área y generó una pared con Mac Allister y luego definió cruzado, para el delirio del público.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Messias30_/status/2039135810537050341?s=20&partner=&hide_thread=false El GOLAZO de Messi contra Zambia.



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Con la selección un poco más suelta y Zambia más cansado, se amplió la ventaja y llegó la goleada: tras un penal cometido a Almada, Otamendi marcó el 3-0 desde los 12 pasos. Tras este gol, Scaloni empezó a mover el banco, dándole minutos a jugadores que pelean por un lugar, como Valentín Barco.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigasTopFutbol/status/2039142532014039399?s=20&partner=&hide_thread=false Argentina 3-0 Zambia | Amistoso internacional



NICOLÁS OTAMENDI HACE EFECTIVO EL PENALTI Y FIRMA LA GOLEADA ARGENTINA pic.twitter.com/ndhUrnjmbA — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) April 1, 2026

A los 67 minutos, Argentina encontró el cuarto gol del encuentro con una pifia del defensor de Zambia: tras una pared entre Barco y Almada, este último intentó un centro atrás que pegó en el defensor visitante y terminó dentro del arco.

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LINDA PARED ENTRE THIAGO ALMADA Y LIONEL MESSI...



Y ES AUTOGOL DE DOMINIC CHANDA PARA EL CUARTO pic.twitter.com/bsugip3Oop — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) April 1, 2026

El 5-0 llegó en los pies de uno de los jugadores que pelea por entrar en la lista: el Colo Barco definió dentro del área tras un gran taco de Nico González y cerró la goleada ante Zambia. Al igual que Nico Paz contra Mauritania, esto podría significar un salto en la consideración para el entrenador.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/albicelesteilu/status/2039153872908820875?s=20&partner=&hide_thread=false EL PRIMER GOL DEL COLO BARCO CON ARGENTINA. pic.twitter.com/WIv69PZieK — Ilusión Albiceleste (@albicelesteilu) April 1, 2026

Los datos del partido entre Argentina y Zambia

Amistoso internacional

Argentina 5-0 Zambia

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)

Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela)

Once inicial Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez, Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

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#AmistosoInternacional



El once titular de la #Scaloneta para enfrentar a Zambia



Desde las 20.30, la despedida del equipo dirigido por Lionel Scaloni ante su gente pic.twitter.com/4n3IEohTKk — Selección Argentina (@Argentina) March 31, 2026

Once inicial Zambia: Willard Mwanza, Fredrick Mwimanzi, Tinkler Sinkala, Dominic Chanda, Obinno Chisala, Wilson Chisala, David Simukonda, Given Kalusa, Albert Kangwanda, Fashion Sakala y Kingston Mutandwa. DT: George Lwandamina.