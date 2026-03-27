Triunfo y nada más: la Selección Argentina dejó dudas, pero le ganó a Mauritania

El campeón del mundo arrancó ganando cómodo en el primer tiempo, pero el elenco africano mejoró mucho en el complemento y hasta descontó sobre el cierre.

Tras la polémica por la suspensión de la Finalissima y la organización de dos amistosos a contrarreloj, la Selección Argentina debió afrontar su primer compromiso frente a Mauritania , que terminó siendo más peligroso de lo esperado: si bien empezó ganando con comodidad en la primera mitad por los goles de Enzo Fernández y Nico Paz, mostró una versión floja en el complemento -ya con Lionel Messi en cancha- y hasta llegó a descontar Jordan Lefort. Un triunfo testimonial que, por supuesto, deja cierta preocupación .

Contra un rival claramente menor, la Selección tuvo el monopolio completo de la pelota y el ritmo de los primeros minutos fue casi de entrenamiento: el campeón del mundo optó por hacer fluir la pelota en la mitad de la cancha y buscar huecos por los costados, algo que consiguió Nico Paz y que capitalizó con un débil remate.

Nico González también probó por el sector izquierdo y sacó un disparo que Babacar Diop contuvo con algo de zozobra. El cero le duró poco a los africanos: Nahuel Molina tiró un centro bárbaro y Enzo Fernández, que llegó desde atrás, ejecutó un tiro rasante para sellar el 1-0.

Más allá de que el campeón del mundo siguió siendo claramente superior, la visita tuvo una ocasión increíble para igualar el marcador: tras un córner, Brahima Keita capturó el rebote y su intento se fue apenas por al lado del palo. Segundos después respondió el combinado nacional, luego de una sucesión de pases que Gardelito no pudo definir.

Cuando se veía venir un tanto más del seleccionado, y sin la presencia de Lionel Messi en la primera etapa, el que frotó la lámpara fue Nico Paz: a balón parado, clavó un golazo de tiro libre y el europibe se estrenó en la red con la camiseta celeste y blanca.

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Argentina 2-0 Mauritania



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El hombre del Como estuvo muy cerca de concretar su doblete, pero le pegó mordido y todo terminó en las manos del arquero. Del otro lado, el Dibu Martínez se lució por única vez: el golero del Aston Villa contuvo sin dar rebote un disparo de Oumar Ngom dentro del área que tenía destino de grito.

El complemento estuvo marcado por el ingreso de Lionel Messi, que desde el inicio se mostró muy activo y participativo. De hecho, construyó una linda acción colectiva con las otras dos variantes, Rodrigo de Paul y Franco Mastantuono, que no pudo culminar en conquista. Djeidi Gassama, ex compañero de la Pulga en el PSG, tuvo una linda chance que no entró por poco.

La segunda parte fue verdaderamente floja por parte de los dirigidos por Lionel Scaloni: no hubo tensión competitiva y el rival, a diferencia de lo que se esperaba, tuvo más aproximaciones de la cuenta. El guardameta marplatense debió exigirse ante un tiro de Koita, el mejor jugador del cuadro africano; y se produjeron dos debuts absolutos en la Albiceleste: fueron los de Agustín Giay y Gabriel Rojas.

La prestación del campeón del mundo no mejoró demasiado, acaso sabiéndose claro vencedor del partido, y sufrió varias de las arremetidas ofensivas de su contrincante, cuya performance fue bastante digna. Souleymane Anne se animó a una individual y, después de dejar en el camino al Cuti Romero con una bicicleta, definió al medio, pero el Dibu estaba bien ubicado.

Así y todo, Jordan Lefort aprovechó una desatención defensiva y descontó para ponerle algo de suspenso al compromiso sobre el cierre. En un cotejo de preparación que no estuvo a la altura de la mejor selección del planeta, fue victoria y no mucho más.

El resumen de Argentina-Mauritania

Formación de Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Marcos Senesi, Marcos Acuña; Nicolás Paz, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Nicolás González; Julián Álvarez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

Formación de Mauritania: Babacar Diop; Ibrahima Keita, Jordan Lefort, Lamine Ba, Mohamed el Abeid; Oumar Ngom; Beyatt Lekweiry, Djeidi Gassama, Aboubakary Koita, Maata Magassa; y Mamadou Diallo. DT: Aritz López Garai.

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Goles: Enzo Fernández (17'), Nicolás Paz (32'); y Jordan Lefort (90+4').

Estadio: La Bombonera.

Árbitro: Derlis Gómez.

Transmisión: Telefe.