¿Qué día se inaugura el Mundial 2026? Fecha y horario de la jornada tan esperada

La Copa del Mundo vuelve a disputarse a mediados de este año. Además, el Mundial 2026 presentará dos situaciones inéditas en la historia de la Copa . Por un lado, será organizado por tres países (Canadá, Estados Unidos y México) por primera vez. Por el otro, lo disputarán 48 selecciones (en 2022 participaron 32 combinados nacionales). Y la FIFA ya estableció la fecha de la jornada inaugural del Mundial 2026 .

Cabe recordar que la gran mayoría de los partidos del Mundial 2026 se disputarán en Estados Unidos (78), en tanto que en México y Canadá se desarrollarán 13 cotejos en cada uno.

A su vez, se supo que la Selección Argentina, que buscará el bicampeonato y la cuarta estrella de su historia, debutará en el Mundial 2026 ante el combinado nacional de Argelia, el martes 16 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas. Los dos siguientes cotejos los disputará en el AT&T Stadium de Dallas -Arlington-: vs. Austria -el lunes 22 de junio- y Jordania -el sábado 27 de junio-.

ARGENTINA QATAR PORTADA Tras el Mundial -Qatar 2022- que representó una excepción histórica en el calendario, la Copa del Mundo vuelve a disputarse a mediados de un año calendario.

Qué día se inaugura el Mundial 2026

La Copa del Mundo 2026 se inaugura el jueves 11 de junio de 2026. Ese día, México -uno de los anfitriones junto a Canadá y Estados Unidos- se enfrentará a Sudáfrica por el Grupo A en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

La FIFA dispuso, en esta ocasión, que el evento incluya tres ceremonias de inauguración: la principal, el jueves 11 de junio en Ciudad de México (con el mencionado juego entre México y Sudáfrica), y las otras dos el viernes 12 de junio en Toronto (Canadá contra Bosnia y Herzegovina) y en Los Ángeles (Estados Unidos-Paraguay).

¿Cuánto dura el Mundial 2026 y en qué fecha se disputa la final?

Como mencionamos más arriba, del Mundial 2026 serán parte 48 selecciones. A raíz de ello, la FIFA estipuló un cronograma que contempla ni más ni menos que 104 partidos. Así, el torneo se inicia el jueves 11 de junio de 2026 y finaliza el domingo 19 de julio de 2026. El encuentro decisivo está pautado en el MetLife Stadium de Nueva York.

MetLife Stadium.jpg El encuentro decisivo está pautado en el MetLife Stadium de Nueva York.

Tras realizar un análisis técnico, la FIFA decidió minimizar los desplazamientos de equipos e hinchas, maximizar los días de descanso y facilitar el seguimiento global en distintos husos horarios. Para establecer el calendario final del Mundial 2026 consideró factores como el promedio de temperaturas, las infraestructuras de refrigeración, el transporte público y la seguridad.

Es oportuno recordar que, a fines de marzo de 2026, se definieron los últimos equipos clasificados a la Copa del Mundo 2026: Irak; República Democrática del Congo; Bosnia y Herzegovina; República Checa; Turquía y Suecia.