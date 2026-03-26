Bolivia sueña con el Mundial 2026: venció a Surinam y está en la final del repechaje

La selección sudamericana, que fue séptima en las eliminatorias, busca volver a una Copa del Mundo tras 32 años sin participaciones.

Bolivia venció a Surinam y está en la final del repechaje.

Bolivia venció 2-1 a Surinam y clasificó a la final del repechaje para ir al Mundial 2026 , donde enfrentará a Irak, el 31 de mayo en Monterrey. La selección sudamericana buscará el pasaje a la Copa del Mundo, torneo que no juega desde Estados Unidos 1994.

Bolivia dio vuelta el partido tras empezar perdiendo, y en la segunda etapa logró la victoria con goles de Moisés Paniagua y Miguel Terceros para mantener viva la esperanza del pueblo boliviano. Los jugadores se mostraron emocionados desde el inicio del juego.

¡EL SUEÑO MUNDIALISTA DE BOLIVIA SIGUE VIVO! El equipo de Oscar Villegas le ganó 2-1 a Surinam y avanzó en el Torneo Clasificatorio FIFA al #MundialEnDSPORTS . Van Gelderen había puesto el 1-0 en el partido, pero Moisés Paniagua y Miguel Terceros remontaron el partido.… pic.twitter.com/Ves06vptmj

La selección boliviana viene de quedar séptima en las Eliminatorias Sudamericanas con 20 puntos, lo que le permitió finalizar por delante de Venezuela, Perú y Chile y soñar con su primera clasificación a un Mundial desde Estados Unidos 1994 . En aquella ocasión quedó última en el Grupo C con solo un punto , producto del empate con Corea del Sur y de las derrotas frente a Alemania y España.

¡¡LA EMOCIÓN DE TODO UN PUEBLO!! Así sonó el himno nacional de Bolivia en la previa del partido ante Surinam por el Torneo Clasificatorio FIFA al #MundialEnDSPORTS . pic.twitter.com/jZR8d3WYUG

En caso de conseguir la tan ansiada clasificación, Bolivia disputará un Mundial por cuarta ocasión en su historia. Además de Estados Unidos 1994, también dijo presente en Uruguay 1930 y Brasil 1950, aunque no pudo conseguir ningún triunfo en dichas participaciones.

Así fue el partido entre Bolivia y Surinam

El primer tiempo no tuvo tantas emociones, con ambos equipos demostrando cautela por la importancia del partido, pero a los dos minutos de la segunda parte, Surinam se puso en ventaja: Gelderen la empujó al gol tras una jugada sucia, en la que el arquero boliviano no pudo contener la pelota.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2037308337004359783?s=20&partner=&hide_thread=false SURINAM LE ESTÁ GANANDO A BOLIVIA EN EL REPECHAJE PARA LA COPA DEL MUNDO.pic.twitter.com/xEPOlwcF0W — Sudanalytics (@sudanalytics_) March 26, 2026

Recién a los 71 minutos de partido, Bolivia pudo igualar las acciones, con un gran puntinazo de Paniagua a la pelota, que ingresó al lado del palo izquierdo del arquero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2037313047010697265?s=20&partner=&hide_thread=false ¡¡GOL DE BOLIVIA!!



PUNTAZO de Paniagua para empatar el partido contra Surinam.



El sueño mundialista de la Verde sigue vivo en el Torneo Clasificatorio FIFA.#MundialEnDSPORTS#ClasificatorioFIFAEnDSPORTS pic.twitter.com/HbPdR2b09Y — DSPORTS (@DSports) March 26, 2026

A los 77 minutos, con Bolivia envalentonado por el empate, una jugada por la derecha terminó en penal para la selección de CONMEBOL, que tenía la chance de ponerse en ventaja.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2037313947452207227?s=20&partner=&hide_thread=false ¡¡HAY PENAL PARA BOLIVIA!!



Lo bajaron a Godoy en el área y ahora la Verde tiene la chance, desde los 12 pasos, de ponerse por delante en el Torneo Clasificatorio FIFA.#MundialEnDSPORTS#ClasificatorioFIFAEnDSPORTS pic.twitter.com/HMSyBHiG0n — DSPORTS (@DSports) March 26, 2026

Terceros no dudo en tomar la posta y con suma tranquilidad, cruzó el zurdazo para darle el 2-1 a Bolivia, que aguantó el resultado hasta el final y continúa con su sueño mundialista.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2037314467248132245?s=20&partner=&hide_thread=false ¡¡GOL DE BOLIVIA QUE LO DA VUELTA!!



Miguel Terceros cambió el penal por gol y, por ahora, la Verde se mete en el partido definitorio del Torneo Clasificatorio FIFA contra Irak.#MundialEnDSPORTS#ClasificatorioFIFAEnDSPORTS pic.twitter.com/PDWO8VdTOB — DSPORTS (@DSports) March 26, 2026

Los resultados de hoy en el repechaje europeo

Italia le ganó 2-0 a Irlanda del Norte en Bergamo. Con este resultado, los dirigidos por Gennaro Gattuso se clasificaron a la final del repechaje, en donde enfrentaran al ganador del otro duelo, Bosnia, que venció a Gales 4-2 en los penales, tras igualar 1-1 en los 120 minutos.

Turquía, en el único partido que no se jugó al mismo tiempo que los otros, venció 1-0 a Rumania, y se enfrentará en la final de su repechaje ante Kosovo, que en un partidazo le ganó 4-3 a Eslovaquia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2037298483405693177?s=20&partner=&hide_thread=false ¡DEFINIDOS LOS CRUCES FINALES DE LAS ELIMINATORIAS EUROPEAS RUMBO AL MUNDIAL 2026!



Bosnia vs. Italia

Suecia vs. Polonia

Kosovo vs. Turquía

Rep. Checa vs. Dinamarca



Todos los partidos, el próximo martes por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/l8nq2llQ01 — SportsCenter (@SC_ESPN) March 26, 2026

Dinamarca también está entre los finalistas, tras derrotar 4-0 a Macedonia del Norte (que dejó afuera a Italia en 2022) y jugará ante República Checa, que le ganó en los penales 4-3 a Irlanda, tras empatar 2-2 en los 120 minutos.

Suecia, por su parte, venció 3-1 a Ucrania y lo dejó fuera del Mundial 2026. Para lograr su boleto a la máxima cita de selecciones, deberá enfrentar en la final a Polonia, que le dio vuelta el partido a Albania, por 2-1.