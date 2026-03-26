El clima en Neuquén

icon
14° Temp
82% Hum
Deportes
La Mañana Bolivia

Bolivia sueña con el Mundial 2026: venció a Surinam y está en la final del repechaje

La selección sudamericana, que fue séptima en las eliminatorias, busca volver a una Copa del Mundo tras 32 años sin participaciones.

Bolivia venció a Surinam y está en la final del repechaje.

Bolivia venció a Surinam y está en la final del repechaje.

Bolivia venció 2-1 a Surinam y clasificó a la final del repechaje para ir al Mundial 2026, donde enfrentará a Irak, el 31 de mayo en Monterrey. La selección sudamericana buscará el pasaje a la Copa del Mundo, torneo que no juega desde Estados Unidos 1994.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2037319581849784716?s=20&partner=&hide_thread=false

Bolivia dio vuelta el partido tras empezar perdiendo, y en la segunda etapa logró la victoria con goles de Moisés Paniagua y Miguel Terceros para mantener viva la esperanza del pueblo boliviano. Los jugadores se mostraron emocionados desde el inicio del juego.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2037288586630811726?s=20&partner=&hide_thread=false

La selección boliviana viene de quedar séptima en las Eliminatorias Sudamericanas con 20 puntos, lo que le permitió finalizar por delante de Venezuela, Perú y Chile y soñar con su primera clasificación a un Mundial desde Estados Unidos 1994. En aquella ocasión quedó última en el Grupo C con solo un punto, producto del empate con Corea del Sur y de las derrotas frente a Alemania y España.

En caso de conseguir la tan ansiada clasificación, Bolivia disputará un Mundial por cuarta ocasión en su historia. Además de Estados Unidos 1994, también dijo presente en Uruguay 1930 y Brasil 1950, aunque no pudo conseguir ningún triunfo en dichas participaciones.

Así fue el partido entre Bolivia y Surinam

El primer tiempo no tuvo tantas emociones, con ambos equipos demostrando cautela por la importancia del partido, pero a los dos minutos de la segunda parte, Surinam se puso en ventaja: Gelderen la empujó al gol tras una jugada sucia, en la que el arquero boliviano no pudo contener la pelota.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2037308337004359783?s=20&partner=&hide_thread=false

Recién a los 71 minutos de partido, Bolivia pudo igualar las acciones, con un gran puntinazo de Paniagua a la pelota, que ingresó al lado del palo izquierdo del arquero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2037313047010697265?s=20&partner=&hide_thread=false

A los 77 minutos, con Bolivia envalentonado por el empate, una jugada por la derecha terminó en penal para la selección de CONMEBOL, que tenía la chance de ponerse en ventaja.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2037313947452207227?s=20&partner=&hide_thread=false

Terceros no dudo en tomar la posta y con suma tranquilidad, cruzó el zurdazo para darle el 2-1 a Bolivia, que aguantó el resultado hasta el final y continúa con su sueño mundialista.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2037314467248132245?s=20&partner=&hide_thread=false

Los resultados de hoy en el repechaje europeo

Italia le ganó 2-0 a Irlanda del Norte en Bergamo. Con este resultado, los dirigidos por Gennaro Gattuso se clasificaron a la final del repechaje, en donde enfrentaran al ganador del otro duelo, Bosnia, que venció a Gales 4-2 en los penales, tras igualar 1-1 en los 120 minutos.

Turquía, en el único partido que no se jugó al mismo tiempo que los otros, venció 1-0 a Rumania, y se enfrentará en la final de su repechaje ante Kosovo, que en un partidazo le ganó 4-3 a Eslovaquia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2037298483405693177?s=20&partner=&hide_thread=false

Dinamarca también está entre los finalistas, tras derrotar 4-0 a Macedonia del Norte (que dejó afuera a Italia en 2022) y jugará ante República Checa, que le ganó en los penales 4-3 a Irlanda, tras empatar 2-2 en los 120 minutos.

Suecia, por su parte, venció 3-1 a Ucrania y lo dejó fuera del Mundial 2026. Para lograr su boleto a la máxima cita de selecciones, deberá enfrentar en la final a Polonia, que le dio vuelta el partido a Albania, por 2-1.

Te puede interesar...

Leé más

Noticias relacionadas

NEUQUÉN

Azul Curioso

POLICIALES

Negro

MUNDO

Violeta

CIENCIA Y VIDA

Amarillo Pastel