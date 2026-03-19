Bombazo en Colombia: Sebastián Villa nuevamente convocado y con chances de ir al Mundial 2026

El delantero de Independiente Rivadavia vuelve a la selección y tendría una oportunidad para meterse en la Copa del Mundo.

Sebastián Villa volverá a vestir la camiseta de la selección de Colombia tras más de siete años de ausencia. El delantero de Independiente Rivadavia está en la convocatoria para los amistosos ante Croacia y Francia que se disputarán en el marco de la última fecha FIFA previa al Mundial 2026.

Esto eleva la posibilidad de que el ex Boca sea parte de la cita mundialista, tras la suba de su nivel como capitán de la lepra mendocina. La convocatoria levantó varias críticas hacia el técnico Néstor Lorenzo, por llamar a un jugador que fue condenado por violencia de género .

Nadie en el mundo del fútbol duda de las capacidades futbolísticas de Sebastián Villa, que actualmente es uno de los mejores delanteros de la liga local y fue el gran responsable del primer título de Independiente Rivadavia .

Sebastián Villa fue convocado por Selección Colombia. El delantero de #IndependienteRivadavia recibió la notificación hace algunas horas. Tramitó su VISA que fue aprobada hoy, aporta @PSierraR pic.twitter.com/oZSomIodcn

Lo que genera una gran controversia es la vida privada del jugador, que fue protagonista de múltiples conflictos fuera del campo de juego, que empezaron en su paso por Boca, donde jugó más de cinco años.

El Xeneize lo apartó del plantel profesional luego de que Villa fuera condenado a dos años y un mes de prisión por violencia de género por el delito de lesiones leves y amenazas a raíz de un episodio que tuvo como víctima a su ex pareja Daniela Cortés, el 27 de abril del 2020 en Canning.

A pesar de la condena, el futbolista no fue preso porque el tiempo de prisión es excarcelable. Al colombiano se le instruyó abstenerse al consumo de alcohol y drogas y se le obligó a presentarse en talleres contra violencia de género.

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CONDENARON AL JUGADOR DE #BOCA JRS. SEBASTIAN #VILLA POR AMENAZAS, LESIONES LEVES EN CONTEXTO DE VIOLENCIA DE GÉNERO, A LA PENA DE 2 AÑOS Y 1 MES DE EJECUCIÓN CONDICIONAL

en el marco de la Resolución

“JC N°2 de Lomas de Zamora. Juicio en la Causa N° 07-03-7236-20”.… pic.twitter.com/OAJUniV5Cz — Jorge Rausch McKenna (@JorRausch) June 2, 2023

Esto generó un conflicto entre el club y el jugador, luego que este último demandara a Boca por considerarse despedido. El extremo colombiano anduvo rondando por algunos equipos de menor nivel, hasta que llegó nuevamente al fútbol argentino para ser el capitán de Independiente Rivadavia en 2024.

Sebastián Villa, una de las novelas del mercado de pases

Su gran nivel en Independiente Rivadavia lo llevó a ser considerado por varios grandes clubes, entre ellos del fútbol argentino, para reforzarse en el último mercado de pases.

El conflicto para que se den estos pases fueron dos: el pasado turbulento del jugador, con la condena por violencia de género y el alto precio al que lo tasó la lepra mendocina, que pedía 12 millones de dólares, un monto alto por un futbolista que cumplirá 30 años en mayo.

Incluso, se hablaba de un interés de River, con Marcelo Gallardo a la cabeza, por el extremo colombiano. Para sorpresa de varios, a pesar de su pasado en Boca, Villa manifestó sus ganas de jugar en el Millonario: "Si me llama Marcelo Gallardo, mañana mismo viajo".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/_MateoMJ/status/2008372653996773517?s=20&partner=&hide_thread=false “Me gustaría jugar en River, ojalá se pongan de acuerdo las partes”.



“Si me llama Marcelo Gallardo, mañana mismo viajo”.



Sebastián Villa en @picadotv_ pic.twitter.com/HKhd7jjr0X — Julianismo (@_MateoMJ) January 6, 2026

Cuando no se dio este pase, se empezó a hablar en un momento del mercado de que el capitán de Independiente Rivadavia podría volver a jugar en el Xeneize, lo que generó opiniones divididas entre los hinchas. Finalmente, Villa se quedará a jugar la Copa Libertadores con el equipo mendocino.