¿Cuánto cobra una señora de limpieza por día en 2026? Los montos actualizados a junio 2026

Tras el acuerdo salarial logrado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) , quedaron establecidos los nuevos sueldos de las empleadas domésticas . ¿Cuánto cobra una señora de limpieza por día en 2026 ?

Recientemente, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) -entidad que representa a las empleadas domésticas - alcanzó el último acuerdo paritario, que incluyó incrementos salariales para los meses subsiguientes. Así, ¿cuánto cobra una señora de limpieza por día en 2026 ?

Cabe recordar que las empleadas domésticas que llevan a cabo tareas de limpieza están incluidas en la quinta categoría del convenio que nuclea al personal auxiliar de casas particulares . Se trata del denominado personal para tareas generales, que efectúa prestación de tareas de limpieza , lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar.

Una señora de limpieza percibe un salario por hora de entre $3.600,66 pesos –con retiro- y $3.862,18 pesos –sin retiro- en junio de 2026 .

La CNTCP alcanzó el último acuerdo paritario que incluyó incrementos salariales para los meses subsiguientes.

Para establecer el sueldo diario, basta con multiplicar cualquiera de estos dos importes por las horas efectivamente trabajadas.

Cabe señalar que el salario mensual correspondiente a una señora que realiza tareas de limpieza es de $441.729,02 –con retiro- y de $488.326,19 –sin retiro-.

Es importante consignar que la modalidad de trabajo de las empleadas domésticas que efectúan tareas de limpieza contempla para aquellos trabajadores y trabajadoras -comprendidos en el Régimen establecido por la Ley N° 26.844- que trabajen 24 o más horas semanales para un mismo empleador, que el salario sea liquidado considerando el importe establecido para la modalidad retributiva “mensual”, en forma proporcional a la cantidad de horas efectivamente trabajadas. Respecto de quienes trabajen para un mismo empleador menos de 24 horas semanales, el salario se liquidará de acuerdo a la modalidad retributiva “por hora”.

Por otra parte, es oportuno señalar que, de acuerdo al Convenio Colectivo que nuclea las trabajadores del sector doméstico, se aplicará un adicional por zona desfavorable equivalente al 31% sobre los salarios mínimos establecidos para cada una de las categorías respecto del personal que preste tareas en las Provincias de La Pampa, Rio Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o en el Partido de Patagones de la Provincia de Buenos Aires.

La escala salarial completa de las empleadas domésticas en junio de 2026

En junio de 2026, las empleadas domésticas perciben los siguientes salarios, que varían de acuerdo a la tarea que llevan a cabo:

PRIMERA CATEGORIA: SUPERVISOR/A, Coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo.

Con retiro

Hora: $4.297,33.

Mensual: $536.080,78.

Sin retiro

Hora: $4.683,64.

Mensual: $594.214,11.

SEGUNDA CATEGORIA: PERSONAL PARA TAREAS ESPECÍFICAS, Cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo.

Con retiro

Hora: $4.083,26.

Mensual: $499.868,28.

Sin retiro

Hora: $4.453,26.

Mensual: $553.536,65.

TERCERA CATEGORIA: CASEROS, Personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo.

Hora: $3.862,18.

Mensual: $488.326,19.

Cuánto cobra una empleada doméstica por hora en marzo de 2024 1200x678.png Una señora de limpieza percibe un salario por hora de entre $3.600,66 pesos –con retiro- y $3.862,18 pesos –sin retiro- en junio de 2026.

CUARTA CATEGORIA: ASISTENCIA Y CUIDADO DE PERSONAS, Comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores.

Con retiro

Hora: $3.862,18.

Mensual: $488.326,19.

Sin retiro

Hora: $4.295,26.

Mensual: $541.255,35.

QUINTA CATEGORIA: PERSONAL PARA TAREAS GENERALES, Prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar.

Con retiro

Hora: $3.600,66.

Mensual: $441.729,02.

Sin retiro