Sueldo mínimo de los petroleros: ¿cuánto cobran de piso los trabajadores en junio 2026?

El salario básico del sector, especialmente en Vaca Muerta , se encuentra entre los más altos del país luego del cierre de la última paritaria. Los montos.

El sueldo básico de los trabajadores petroleros de la región de Vaca Muerta se mantiene en junio 2026 entre los más altos del país, principalmente luego del cierre del último período de paritarias , que subió la remuneración mínima y elevó el piso de ingresos para los empleados del sector.

El acuerdo, firmado por la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos ( CEPH ) y la Cámara de Servicios Petroleros ( CASEPE ) junto con los sindicatos de Petroleros Privados y del personal jerárquico de Río Negro, Neuquén y La Pampa, fijó una recomposición salarial del 8,6% a partir de mayo pasado.

Sin embargo, el impacto real en los haberes de bolsillo fue del 7,68% , marcando una diferencia entre ambos porcentajes. Según el análisis técnico difundido tras la firma, esta diferencia se genera tras la aplicación de los descuentos habituales, aportes y a la estructura salarial vigente dentro de la actividad.

p03-f02-trabajadores-petroleros.jpg Los trabajadores del sector lograron en la última paritaria un aumento real del 7,68%.

De cuánto es el salario mínimo de un petrolero de Vaca Muerta en junio 2026

Uno de los puntos más relevantes del último esquema es la actualización del salario bruto mínimo. Si se toma en cuenta una jornada de ocho horas, ningún trabajador del sector puede ganar en junio 2026 menos de $3.914.000, siendo una de las remuneraciones básicas más altas del mercado laboral argentino.

El acuerdo salarial también actualizó el valor de la vianda alimentaria, que queda establecido en $35.848,95 por la jornada estándar. En cambio, mantuvo sin modificaciones el adicional específico denominado “Vaca Muerta”, que continúa en $380.000 hasta la próxima negociación salarial prevista para el período 2026-2027.

Fuentes gremiales remarcaron que este acuerdo compensa parte de la inflación registrada en el lapso de abril 2025-marzo 2026 y garantiza una recomposición salarial significativa para los trabajadores petroleros.

trabajador petrolero generica El sueldo mínimo de los trabajadores petroleros de Vaca Muerta quedó al borde de los $4.000.000 mensuales.

Se espera que en breve se reactiven las negociaciones entre los sindicatos y las cámaras patronales de cara al próximo tramo de la paritaria, aunque el aumento obtenido recientemente desactivó las posibilidades de medidas de fuerza en la actividad petrolera y, sobre todo, en la cuenca de Vaca Muerta, uno de los puntos económicos fuertes que el Gobierno nacional sigue con mayor atención.

Por qué los sueldos de los petroleros son de los más altos del país

El cierre de la última paritaria, la complejidad de sus megaproyectos y la dificultad de cubrir vacantes en zonas remotas pero estratégicas como Vaca Muerta generaron que los ingresos del sector petrolero se encuentren en 2026 entre los más altos de la Argentina.

En Oil & Gas, el salario se mantiene como el principal motor de atracción de profesionales, especialmente en áreas donde la escasez de talento técnico es pronunciada. Además, las cifras son dinámicas, ya que dependen de los años de experiencia, el esquema de trabajo, la zona geográfica y los gastos de locación propios de la actividad en yacimientos.

trabajadores-petroleros-boca-pozo 1200_678.jpg Los salarios del sector están entre los más altos del mercado laboral argentino.

Vaca Muerta tiene un rol estratégico en la producción energética argentina y concentra buena parte de las inversiones del sector. Por ello, el último esquema que elevó el salario mínimo da certidumbre a los equipos de recursos humanos y contabilidad de las operadoras activas en la cuenca.

Los salarios más altos en el sector petrolero

De acuerdo a relevamientos específicos, posiciones clave como la Gerencia PMO (Project Management Office), impulsada por obras de gran envergadura, perciben ingresos brutos mensuales de entre $15 y $17 millones, mientras que la Gerencia de Operaciones se posiciona con rangos que oscilan entre los $12 y $15 millones brutos.

Para los perfiles de ingeniería, un Ingeniero de Perforación con nivel Senior en operaciones puede alcanzar salarios de hasta $11 millones brutos, partiendo de una base de $8,5 millones. Y en el área de producción, los ingenieros perciben entre $6 y $8,5 millones. Por otro lado, el mantenimiento técnico, pilar de la continuidad operativa en Oil & Gas, presenta escalas divididas por categorías. La Categoría 1 registra ingresos de entre $5,5 y $8 millones brutos, mientras que la Categoría 2 se ubica entre los $7,5 y $9 millones.