Del petróleo a la docencia: el mapa de los salarios que se piden hoy para trabajar

Quienes buscan empleo moderaron sus pretensiones ante la baja de la inflación. Un relevamiento ubica al país al frente del ranking regional y muestra qué sectores exigen los mejores salarios.

Del petróleo a la docencia: el mapa de los sueldos que se piden hoy para trabajar

Las expectativas de ingresos de quienes buscan empleo registraron una nueva actualización durante junio y mostraron un mercado laboral que continúa reacomodándose después de varios años de alta inflación .

Según un relevamiento de Bumeran , el salario bruto promedio pretendido alcanzó los $ 1,78 millones, una cifra que mantiene la tendencia alcista observada durante los últimos meses, aunque con una velocidad inferior a la de 2025. El informe ubica a la Argentina al frente del ranking regional de remuneraciones pretendidas, con un promedio de US$ 1.292 calculado al tipo de cambio oficial.

El dato aparece en un contexto económico muy diferente al que predominó durante los años de aceleración inflacionaria. El Índice de Salarios Pretendidos había mostrado en abril un promedio de $ 1,78 millones y una variación interanual de 13,44%, pero luego los trabajadores comenzaron a moderar la actualización de sus pedidos salariales a medida que los precios una desaceleración.

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Las posiciones de mayor responsabilidad continúan liderando el ranking de remuneraciones pretendidas. El segmento de Gerencia y Dirección General encabeza la lista con un promedio de $ 2,8 millones, seguido por Minería, Petróleo y Gas con $ 2,5 millones. La diferencia respecto del promedio general supera el 57% en el primer caso y refleja la persistente demanda de perfiles ejecutivos, especialistas técnicos y profesionales con experiencia en industrias estratégicas.

Detrás de esos sectores aparecen las Ingenierías en general ($ 2 millones), Ingeniería Civil y Construcción ($ 1,9 millones), Recursos Humanos y Capacitación ($ 1,87 millones), y el sector Naviero, Marítimo y Portuario ($ 1,84 millones).

El mapa de los salarios

La tecnología mantuvo una posición relevante dentro del mapa salarial, encabezada por Tecnología, Sistemas y Telecomunicaciones ($ 1,77 millones). La digitalización de procesos, la expansión de herramientas de inteligencia artificial y la modernización tecnológica de empresas de distintos tamaños continúan sosteniendo una demanda elevada de desarrolladores, analistas de datos, especialistas en infraestructura y profesionales vinculados a la ciberseguridad.

Otro grupo de actividades se ubicó en un rango intermedio, aunque todavía por encima de $ 1,5 millones, fueron Administración, Contabilidad y Finanzas ($ 1,7 millones), Marketing y Publicidad ($ 1,5 millones), y Producción y Manufactura ($ 1,5 millones). En estos casos, las empresas enfrentan el desafío de equilibrar la necesidad de atraer personal calificado con estructuras de costos que aún operan bajo condiciones económicas exigentes y márgenes de rentabilidad ajustados.

Mercado Pago. Empleo

El panorama laboral también mostró una recuperación gradual en actividades vinculadas a servicios profesionales y soporte corporativo. Esto se vio en los sectores de Seguros ($ 1,44 millones), Comunicación, Relaciones Institucionales y Públicas ($ 1,43 millones), Departamento Técnico ($ 1,39 millones), y Diseño ($ 1,38 millones). Aunque estos sectores permanecen lejos de los niveles observados en energía o posiciones directivas, mostraron mejoras respecto de los registros observados de los meses anteriores.

Las áreas relacionadas con salud, educación y servicios esenciales quedaron por debajo del promedio general, con Salud, Medicina y Farmacia ($ 1,21 millones), Enfermería ($ 1,19 millones), Educación, Docencia e Investigación ($ 1,18 millones).