Trágico accidente en la ruta: un bebé de un año murió junto a su mamá y su abuelo

El padre del pequeño fue el único sobreviviente. Los estremecedores detalles del accidente y cómo encontraron al hombre.

El auto salió de la calzada y terminó volcado dentro de un arroyo.

Un impactante accidente de tránsito ocurrió en la Ruta Nacional N° 9 , donde un auto se despistó y cayó a un arroyo. Como consecuencia, murió una mujer junto a su hijo y su suegro.

La tragedia ocurrió en el kilómetro 124 de la autopista, cuando un Volkswagen Senda rojo que circulaba en sentido a Rosario perdió el control y por causas que aún se investigan, salió de la calzada y terminó volcando en el arroyo Cañada Honda . Sucedió a la altura de Baradero, provincia de Buenos Aires.

El único sobreviviente fue el conductor, que logró salir por sus propios medios antes de que el vehículo quedara sumergido. Las víctimas fatales fueron identificadas como Melina Victoria Acevedo, de 33 años; su hijo Rafael Nicolás Giménez , de apenas un año; y Rodolfo Giménez , de 65.

Guillermo Nicolás Giménez, la única persona que sobrevivió al accidente, tiene 33 años, es esposo de una de las víctimas y padre del bebé fallecido. De acuerdo con los primeros datos de la investigación, salió despedido del vehículo y logró comunicarse con el 911 utilizando su celular.

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Minutos después fue hallado por los rescatistas con signos de hipotermia y trasladado a un centro asistencial de la zona para recibir atención médica. Las bajas temperaturas del agua fueron perjudiciales y lo que llevó al resto de ocupantes murieran.

Cómo fue el operativo de rescate de los cuerpos tras el accidente

Un integrante de Bomberos Voluntarios de Baradero, Román Montenegro, reveló en diálogo con Uno Entre Ríos detalles sobre el operativo: "Es una zona sumamente oscura. Cuando llegamos, logramos ubicar el auto, que había caído desde más de dos metros. Lamentablemente, al sacarlo nos encontramos con las tres víctimas fallecidas"

Y agregó: "El personal trabajó dentro del agua, donde las bajas temperaturas fueron perjudiciales".

accidente en baradero El auto salió de la calzada y terminó volcado dentro de un arroyo.

Los investigadores intentan determinar qué provocó el despiste. Según las primeras pericias, el auto terminó dado vuelta, con las ruedas hacia arriba, a unos dos metros de profundidad. La violencia del impacto y las condiciones del lugar complicaron las tareas de rescate durante varias horas.

Entre las hipótesis que se analizan figuran una posible pérdida de control del vehículo, una maniobra evasiva o algún desperfecto mecánico, aunque hasta el momento no trascendieron conclusiones oficiales.

La causa quedó en manos de la UFI N° 8 de Baradero, a cargo de la fiscal Karina Marino, que investiga las circunstancias que provocaron el despiste y la caída del vehículo. Mientras avanza la investigación, la comunidad continúa acompañando a la familia en medio de la tragedia.

La despedida en redes a la mujer que murió junto a su hijo

La noticia generó una profunda conmoción en la ciudad de Victoria, Entre Ríos, de donde era oriunda la familia. Familiares y amigos despidieron a las víctimas con mensajes de dolor en redes sociales.

"Cuánto dolor Meli querida. Tanto habías anhelado a tu hijito, que Dios los tenga en la gloria", escribió una amiga de Melina Acevedo.

"Qué dolor siento en mi alma. Tan buena Meli y su hermoso bebé", publicó una conocida y en los comentarios sumaron: “Descansa en paz, querida Meli, junto a tu angelito. Que brille para vos y tu niño la luz que no tiene fin. Siempre te vamos a recordar como lo gran y bella persona que eras".