Esta es la fecha límite para cobrar el aguinaldo de junio 2026

La Ley de Contrato de Trabajo define cómo se calcula el Sueldo Anual Complementario (SAC) y cuándo se paga. Todos los detalles sobre el aguinaldo de junio 2026 .

Cuál es la fecha límite para cobrar el aguinaldo de junio 2026

Los trabajadores en relación de dependencia del sector público y privado, además de los jubilados y pensionados de ANSES , tienen derecho en junio 2026 a cobrar el Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido popularmente como el aguinaldo . Este extra, que se paga a mitad y fin de año, funciona como ayuda económica para afrontar las vacaciones de invierno y las fiestas. Cuál es la fecha límite para cobrar el de junio 2026 .

Instaurado a nivel nacional en 1945 mediante el Decreto N° 33.302/45, el aguinaldo está regido por la Ley de Contrato de Trabajo , que define quiénes lo reciben, cómo se calcula y cuándo el empleador debe pagarlo, entre otros factores.

De acuerdo al marco legal vigente, los trabajadores en relación de dependencia deben cobrar el medio aguinaldo de mitad de año antes del 30 de junio.

Muchas empresas y empleadores adelantan el pago durante la semana del 23 de junio para facilitar la gestión administrativa. Sin embargo, la normativa contempla una tolerancia de hasta cuatro días hábiles, lo cual permite extender el depósito efectivo hasta los primeros días de julio sin incurrir en infracciones.

En el caso de los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el cobro del SAC ocurre de forma simultánea con el haber correspondiente al mes. El cronograma oficial se rige, como es habitual, por el último número del Documento Nacional de Identidad del titular.

Cómo se calcula el aguinaldo

Cada cuota del SAC equivale al 50% del salario mensual más alto que el trabajador haya recibido durante el semestre. En el caso del pago de junio, se toma como referencia la mayor remuneración del período comprendido entre enero y junio del año. Para establecer el aguinaldo, se toma en cuenta el salario bruto y no el neto.

Aquellos que no hayan completado el semestre, ya sea por despido o renuncia, también tienen derecho a percibir un proporcional. Para el cálculo se toma el sueldo mensual más alto, se lo divide por 12 y se lo multiplica por la cantidad de meses trabajados.

Por ejemplo, si se trabajaron solo cuatro meses y el salario más alto fue de $1.200.000, el cálculo sería el siguiente: (1.200.000 ÷ 12) × 4 = $400.000. Por lo tanto, $400.000 sería el aguinaldo proporcional a recibir. Si se trabajó al menos un mes durante el semestre, es obligación del empleador pagarlo junto con tu liquidación final al momento de dejar el puesto laboral.

cajero (2).jpg El SAC equivale al 50% de la mejor remuneración percibida en el primer semestre del año.

Qué conceptos se incluyen en el cálculo del aguinaldo y cuáles quedan excluidos

Los componentes que se contemplan dentro del Sueldo Complementario se cuentan:

Sueldo básico

Antigüedad

Presentismo

Comisiones habituales

Horas extra regulares

Adicionales remunerativos propios del convenio

En tanto, los componentes que no forman parte del cálculo del aguinaldo son los siguientes:

Bonos no remunerativos

Premios extraordinarios

Viáticos no remunerativos

Asignaciones familiares

Gratificaciones excepcionales

Cualquier suma que figure como “no remunerativa”

Además, estas licencias no se incluyen en el pago del aguinaldo:

Licencias sin goce de sueldo

Licencia por maternidad

Período de reserva del puesto de trabajo por enfermedad inculpable

Período de excedencia

Período de reserva del puesto de trabajo para quienes ocupen cargos gremiales electivos

Suspensiones por sanciones disciplinarias

Suspensiones por fuerza mayor

Licencia por incapacidad laboral temporaria, parcial provisoria, y total provisoria

aguinaldo La fecha de pago del SAC está definida en la Ley de Contrato de Trabajo.

Qué trabajadores recibirán aguinaldo y cuáles no

Las personas que están habilitadas para recibir el aguinaldo de junio son:

Trabajadores en relación de dependencia (sector público o privado)

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)

En cambio, no recibirán ningún pago extra estos grupos: