Restricción en Casa Rosada: el Gobierno impidió el ingreso a periodistas por la presunta operación rusa

Periodistas acreditados no pudieron ingresar a Casa Rosada tras una medida oficial vinculada a una supuesta operación extranjera contra el Gobierno.

Una escena inusual se vivió este lunes en la puerta de la Casa Rosada . Bajo una llovizna persistente en Buenos Aires, efectivos de seguridad comenzaron a controlar uno por uno a los periodistas acreditados . Varios de ellos, pese a contar con credenciales, se encontraron con una respuesta inesperada: no podían ingresar.

Según reconstruyó La Nación, agentes de la Policía Federal y de Casa Militar verificaban nombres en sus celulares y repetían preguntas básicas antes de autorizar el acceso. En ese marco, algunos cronistas quedaron directamente afuera de la cobertura oficial sin explicaciones detalladas en el momento.

Detrás de la decisión, el Gobierno nacional argumentó una medida “preventiva” vinculada a una investigación en curso. Voceros oficiales señalaron a La Nación que la restricción alcanza a medios que habrían estado involucrados en publicaciones asociadas a una presunta campaña de espionaje ruso destinada a desacreditar la gestión de Javier Milei durante 2024.

La suspensión se extendió al ámbito legislativo

Aunque evitaron precisar públicamente el listado completo de medios afectados, fuentes oficiales deslizaron que la medida comprende a “todos los que están involucrados”. La decisión no solo impactó en la Casa Rosada: también se extendió al ámbito legislativo.

martin menem

De acuerdo a lo publicado por La Nación, en la Cámara de Diputados —presidida por Martín Menem— se comunicó la suspensión de acreditaciones a medios como La Patriada, El Destape, A24 y Gritos del Sur. Desde el oficialismo aclararon que la determinación “no es personal” con los periodistas, sino que apunta a las empresas periodísticas.

En contraste, desde el Senado, encabezado por Victoria Villarruel, marcaron una postura distinta. “No va a ocurrir”, respondieron ante la consulta del mismo medio, en referencia a la posibilidad de replicar la medida en esa cámara.

Posibles denuncias

La tensión podría escalar en las próximas horas. De acuerdo a fuentes oficiales citadas por La Nación, el Gobierno evalúa convocar a responsables de los medios señalados para que brinden explicaciones. Incluso, no descartan avanzar con acusaciones graves. “Podría haber casos de traición a la patria. Hubo injerencia de un país extranjero sobre la Argentina”, advirtieron.

El trasfondo de la decisión se vincula con una investigación periodística internacional que salió a la luz el viernes pasado. Según detalló La Nación, un consorcio de medios accedió a una filtración de documentos de inteligencia rusos que revelan la existencia de una estructura denominada “La Compañía”.

Periodistas acreditados (1)

Ese grupo habría impulsado una estrategia de “guerra híbrida” contra el gobierno argentino, combinando la difusión de información verdadera y falsa, el financiamiento de contenidos y la promoción de divisiones internas en el oficialismo. También se menciona el apoyo a sectores opositores y la generación de conflictos diplomáticos.

Una alta cifra y cientos de artículos

La filtración, que incluye 76 documentos sensibles, detalla incluso montos económicos. Se habrían destinado más de 283.000 dólares para financiar la publicación de al menos 250 artículos en medios digitales argentinos entre junio y octubre de 2024, lo que posiciona al país como uno de los principales focos de inversión en la región para este tipo de operaciones.

Mientras tanto, la medida de restringir el acceso a periodistas generó fuerte repercusión en el ámbito político y mediático, y abre un nuevo frente de conflicto entre el Gobierno y parte de la prensa acreditada.