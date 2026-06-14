Caos para llegar a Añelo: la Ruta 7 lleva horas cortada por el accidente fatal de Tratayén

Fiscalía, policía y ambulancias trabajan en el lugar desde la madrugada. Las filas de vehículos se extienden y hasta un partido de fútbol debió suspenderse.

La Ruta 7 permanece cortada este domingo al mediodía a la altura de Tratayén , en pleno corazón de Vaca Muerta , tras el accidente fatal que se produjo en las primeras horas de la mañana y que dejó un muerto y varios heridos.

Conductores que intentan llegar a Añelo o continuar hacia Rincón de los Sauces se encuentran con largas filas de vehículos sin poder avanzar más allá de la curva de Tratayén. Los vehículos involucrados en el siniestro (entre ellos una camioneta Frontier que quedó completamente destruida) todavía no fueron retirados de la calzada, y personal de Fiscalía, policía y equipos de salud continúan trabajando en el lugar.

En las primeras horas de este domingo chocaron un camión, una camioneta de una empresa de servicios petroleros y una unidad de transporte de pasajeros. Según las primeras informaciones, tras la colisión inicial, el camión quedó atravesado sobre la calzada y fue embestido por el transporte de pasajeros.

Accidente fatal Tratayen (1) Los vehículos quedaron destruidos en el fatal accidente.

El conductor de la camioneta de la empresa perdió la vida en el lugar. El conductor del camión fue trasladado al Hospital de Añelo y dos ocupantes del transporte de pasajeros fueron derivados al Hospital de San Patricio del Chañar con diversas lesiones.

El caos que dejó el corte: suspensión de actividades

Las consecuencias del accidente se sintieron en toda la zona durante horas. Ambulancias de Añelo y San Patricio del Chañar debieron intervenir, junto a Bomberos Voluntarios y efectivos policiales. El cuerpo del conductor fallecido fue retirado recién avanzada la mañana, pero la ruta continuó sin despejarse.

El impacto llegó incluso al deporte local: el Club Atlético Añelo emitió un comunicado oficial suspendiendo los partidos de las categorías 7ª, 8ª y Reserva programados para este domingo, citando directamente el accidente.

La investigación está a cargo de la División Tránsito de la Policía de Neuquén y la Fiscalía, que realizan las pericias para determinar las causas del siniestro. Por el momento, no hay estimación oficial sobre cuándo quedará habilitada la circulación con normalidad.