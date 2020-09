Condenaron al ex jefe de la Policía de Chubut por abuso

El ex jefe de la Policía de Chubut y ex diputado nacional, Juan Luis Ale, fue condenado por el Tribunal Penal de Puerto Madryn a ocho años de prisión por los delitos de abuso deshonesto y abuso sexual gravemente ultrajante en perjuicio de las dos hijas de su ex pareja, cuando tenían 9 y 10 años. El acusado presentó un certificado médico para no estar durante la lectura del fallo y debido a esto, no se pidió la prisión preventiva. Es decir, sigue en libertad en la ciudad de Esquel.