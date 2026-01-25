A 29 años del asesinato de José Luis Cabezas: la foto que le costó la vida

En un nuevo aniversario de la muerte del fotógrafo, organizaciones de periodistas recordaron al reportero asesinado en Pinamar y vuelven a exigir justicia.

Este 25 de enero se cumplen 29 años del asesinato de José Luis Cabezas , un hecho que sacudió a la sociedad argentina y dejó una marca indeleble en la historia del periodismo . Secuestrado y ejecutado tras revelar con su cámara el rostro de Alfredo Yabrán, su muerte sigue siendo un símbolo de la lucha por la libertad de expresión.

El reportero gráfico de la revista Noticias, fue secuestrado, torturado y asesinado en General Madariaga . Su cuerpo apareció dentro de su auto incendiado, con dos disparos en la nuca después de fotografiar a uno de los empresarios más poderosos de la época.

Cabezas cubría la temporada de verano en Pinamar , el escenario donde durante los años 90 la dirigencia política y empresarial exhibía lujo, contactos y negocios. Allí se encontraba Yabrán , uno de los hombres más poderosos del menemismo se recluía en la exclusiva playa bonaerense, cuando el fotógrafo de 35 años logró romper con el hermetismo y el enigma de su figura.

Alfredo Yabrán.jpg La foto que José Luis Cabezá le sacó a Alfredo Yabrán en la playa de Pinamar y que le costó la vida. Foto: José Luis Cabezas.

La foto fatal

El empresario había construido su imperio en las sombras. Dueño de correos privados, depósitos fiscales y logística aeroportuaria, evitaba cualquier registro público. “Sacarme una foto es como pegarme un tiro en la frente”, dijo alguna vez.

Y en el verano de 1996, Cabezas logró lo que parecía imposible, fotografiarlo caminando por la playa de Pinamar junto a su esposa. La imagen salió publicada y el anonimato se terminó.

Un año después, Cabezas volvió a cubrir la temporada junto al periodista Gabriel Michi. En el medio había amenazas, tensiones políticas y una pelea pública entre Yabrán y el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, quien lo había denunciado en el Congreso como jefe de una mafia enquistada en el poder. El clima era tenso y el desenlace fue aún peor.

José Luis Cabezas (1)

El empresario culpaba al fotógrafo del ascenso de su imagen pública. Así fue que el 25 de enero fue encontrado sin vida en General Madariaga.

José Luis Cabezas, una muerte impune

La investigación demostró que el crimen fue organizado por Gustavo Prellezo, oficial de la Policía Bonaerense que trabajaba para la seguridad de Yabrán, con la participación de una banda conocida como “Los Horneros”.

Hubo zonas liberadas, encubrimientos y pistas falsas y la llamada “maldita Policía” quedó expuesta. El caso derivó en una condena histórica para diez implicados.

A pesar de las condenas a perpetua ejemplificadoras, con el paso de los años los responsables recuperaron la libertad. Alfredo Yabrán, por su parte, se suicidó en 1998 cuando estaba a punto de ser detenido.

José Luis Cabezas.

El factor social fue clave, ya que bajo la consigna “No se olviden de Cabezas”, miles de personas se movilizaron en todo el país y la cara del fotógrafo se convirtió en símbolo de reclamo colectivo contra la impunidad.

A 29 años del crimen, la familia de Cabezas vive fuera del país. Sus padres murieron reclamando justicia y su hermana sigue insistiendo en que José Luis no es solo un símbolo de la libertad de prensa, fue una víctima del poder.