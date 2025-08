Una policía heroína de Santa Cruz reanimó a un bebé que se ahogó al tomar la teta: "Fueron 7 minutos eternos"

Nadia Cáceres estaba sola en la comisaría de El Calafate cuando recibió a la mamá y la abuela con el pequeño de 15 días, que no respiraba. Ahora contó cómo fue su proeza.

Cáceres, quien cumplía funciones como jefa de guardia y se encontraba sola en la dependencia, vio llegar a Sandoval "abruptamente, abriendo la puerta y a los gritos y llorando en forma desesperada", relatando que su "niño estaba sin vida", que "estaba muerto", relató la policía en la entrevista.

Afuera esperaba la abuela del menor, sosteniendo al pequeño Benjamín envuelto en una manta. "Automáticamente se lo saqué a la señora de los brazos y lo ingresé a la comisaría", siguió Nadia, que reaccinó sin perder ni un solo valioso segundo.

La abuela, dado el estado de shock de la madre, fue la que pudo explicar un poco mejor lo que pasaba. El bebé "estaba tomando teta y de repente quedó morado y ya no respiró más", le dijo. Con esta información, la sargento Cáceres supo que tenía las vías respiratorias obstruidas. Y pasó a la acción.

Comisaría de El Calafate.jpg Nadia Cáceres recibió a la mamá y a la abuela con el bebé en la comisaría de El Calafate.

Inmediatamente, Nadia comenzó a realizar las maniobras de Heimlich, una técnica de reanimación vital para lactantes. Y ahora explicó con precisión en qué consiste: "Lo que tenemos que hacer ante el tamaño de la criatura, es ponerlo en el antebrazo. Boca abajo. Su rostro va en la palma de nuestras manos. Y lo ponemos boca abajo. Y ahí empezamos a hacer las maniobras en la espalda".

"Lo que yo hice es hacer tipo palmaditas, golpes secos", detalló Nadia. Al no obtener reacción, continuó con el protocolo: giraba al bebé y con dos dedos, a la altura del corazón, realizaba compresiones en el pequeño pecho de Benjamín, para luego repetir el proceso anterior.

Siete minutos de angustia en Santa Cruz

"Estuve durante 7 minutos eternos tratando de reanimar y revivir a Benjamín", rememoró Nadia, aunque para ella el tiempo pareció "interminable". "Yo miraba hacia afuera y no veía la sirena, no veía los colores de las luces, no veía nada", graficó la tensión de esos momentos críticos.

Benjamin - Bebe El Calafate Luego de las maniobras de Nadia que permitieron que vuelva a respirar, Benjamin fue asistido en el SEMIC de El Calafate. La Opinión Austral

Tras aproximadamente tres minutos y medio, Benjamín dio un respiro, pero seguidilda "volvió a caer" y permaneció morado, sin pulsaciones, lo que obligó a Cáceres a continuar con la reanimación.

A los siete minutos exactos, con la llegada de la ambulancia, llegó la señal del éxito, y el premio a su persistencia: "Ahí ya Benjamín empieza a llorar", lo relató.

El bebé fue trasladado inmediatamente al Hospital SAMIC de El Calafate. Según el parte médico, se trató de un episodio súbito, aunque realizaron diversos estudios para precisar si existieron factores de riesgo o condiciones subyacentes que hayan provocado la descompensación.

Ya había salvado otros dos nenes

La capacidad de reacción de la sargento Cáceres no es casualidad. Con 18 años de servicio en la fuerza policial, Nadia cuenta con varios cursos de RCP y una capacidad que es tradición familiar.

"Tengo a mi mamá que es enfermera y supervisora de Medisur, ahora ya está jubilada. Y tengo a mi tía acá en El Calafate, que es la médica jefa de guardia, así que constantemente me están capacitando y yo preguntando y todo", explicó sobre las influencias que moldearon su preparación.

Este no es el primer acto heroico de Nadia. La sargento ya había salvado a dos niños anteriormente. El primer episodio ocurrió en Río Gallegos, en la casa de una compañera, cuando su sobrino "se atoró con el caramelo de un chupetín". Con un "golpe seco" en la espalda, logró que el niño expulsara la golosina.

Seis o siete años atrás, también en El Calafate, una nena de 7 años llegó a Nadia "en brazos y morada". Mientras la trasladaban en el patrullero rumbo al hospital, la reanimó, logrando que ingresara "respirando" al centro de salud.

El agradecimiento de la mamá

Con su bebé recuperado, Belén Sandoval hizo un posteo en Facebook para expresarle a Cáceres su profundo agradecimiento: "Llegué con mi hijo casi muerto y ahí estaba ella, como si fuese un ángel para salvarle la vida a Benja", relató en su posteo. "Tuve una noche de esas que no se las deseo a nadie, ahora que estoy un poco más tranquila, quiero agradecerte de por vida por haberle salvado la vida a mi hijo, Nadia", escribió Belén en su red social.

Benjamin - bebe El Calafate - posteo El profundo agradecimiento de la mamá del bebé en las redes sociales.

La respuesta de la policía, fue de increíble humildad: "Nada que agradecer, es mi labor y gracias a mis conocimientos pude hoy salvar a Benja. Sé que todo pasa por algo y Dios, por algo lo puso en mi camino. Soy y seré el ángel de la guarda de este chiquitín por siempre".

Más tarde, Nadia agregó: "Estas palabras son las que más fuerte nos hacen, nada que agradecer. Doy gracias a Dios que estuve ahí y que fui yo quien salvó a lo más preciado, tu bebé".

Ante ese mensaje, Belén aseguró: "No me va a alcanzar la vida para agradecerte tanto".