Murió una nena de 12 años en un incendio: su padre intentó rescatarla pero no pudo entrar por las llamas

El fuego tomó rápidamente una precaria casilla de chapa en Comodoro Rivadavia. El hermanito de 10 salió con el papá, que no pudo hacer más.

Tras el alerta por el incendio, llegó la policía de Comodoro Rivadavia, pero tampoco pudo entrar a rescatar a la menor. Tras extinguir las llamas, los bomberos encontraron su cuerpo carbonizado (imagen ilustrativa).

Una nena de 12 años murió durante un incendio que se desató en la madrugada de este martes en una vivienda precaria ubicada de Comodoro Rivadavia , en Chubut. El trágico episodio ocurrió alrededor de las 3:30 de la mañana en la zona de ingreso al barrio Radio Estación, sobre la manzana C.

El padre de la víctima, un hombre de 42 años , logró salir de la casa junto a otro de sus hijos, de 10 años . Sin embargo, cuando intentó regresar para buscar a su hija mayor, las llamas ya habían avanzado de manera feroz y le resultó imposible ingresar. La menor quedó atrapada en el interior .

Luego de un alerta al Centro de Monitoreo , enviaron de inmediato una comitiva policial al lugar de la tragedia. Al llegar, los atentesconstataron que una casa de chapa estaba completamente envuelta en llamas .

Vecinos les informaron que había menores adentro, pero el ingreso resultaba imposible por la magnitud del siniestro.

Minutos después llegó personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, que tras intensas maniobras consiguieron sofocar el fuego.

Una vez controlado el incendio, se realizó un rastrillaje en el interior de la precaria vivienda, donde hallaron el cuerpo sin vida de la menor, totalmente carbonizado. Estaba a unos tres metros de la entrada, en un dormitorio. Una médica presente en el lugar constató oficialmente el fallecimiento.

El jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, José Ayamilla, brindó detalles del operativo en declaraciones a Radio 3, Ayamilla confirmó el trágico desenlace del operativo. "Nos hemos encontrado con una vivienda que estaba generalizada en su totalidad. Nos avisan que había menores en el interior; uno fue retirado y salvado, pero lamentablemente había otro menor más. Al hacer el ingreso nos encontramos con el lamentable suceso de una menor que estaba en el interior sin vida", señaló el jefe del cuerpo activo, quien expresó el acompañamiento de los bomberos a la familia afectada.

El incendio: “Una caja de metal sobre una hornalla encendida”

Ayamilla explicó además que las características de este tipo de construcciones agravan rápidamente la situación. "Una vivienda de chapa se comporta como una caja de metal sobre una hornalla encendida. El calor se transmite de forma casi inmediata a toda la estructura y eso hace imposible el rescate por la velocidad e intensidad con la que aumenta la temperatura", indicó.

Hospital de Comodoro Rivadavia El padre, de 42 años, y su hijo de 10, fueron trasladados al hospital de Comodoro Rivadavia, mientras que la mamá, que también estaba en la casilla de chapa, fue asistida en el lugar por personal del 107.

Las condiciones climáticas también jugaron un papel determinante en la rápida propagación del fuego. "Era una vivienda precaria y el viento que había a esa hora hizo que la combustión se generalizara muy rápido. Cuando hay material altamente combustible, la llama avanza con mucha velocidad", detalló el jefe de bomberos.

Desperfecto en una estufa

De acuerdo a las primeras pericias, el incendio se habría originado de manera accidental y estaría vinculado al presunto mal funcionamiento de una estufa eléctrica. Por el momento, desde la Policía descartaron indicios de que haya sido intencional.

El padre de la menor fallecido y su otro hijo fueron trasladados al Hospital Regional para controles preventivos. La madre de la menor también estaba en el lugar y debió ser asistida por personal del servicio de emergencias 107, aunque no hizo falta llevarla a un centro de salud.

En el lugar trabajaron entre seis y siete bomberos con dos móviles del destacamento N°1, bajo la coordinación del submayor Álvaro Víctor.

También estuvieron presentes efectivos policiales, Defensa Civil y personal del sistema de emergencias médicas. "El 107 asistió a la madre de la niña y luego quedó personal policial y el área de Criminalística para realizar los peritajes correspondientes", indicó Ayamilla sobre las tareas que siguieron tras el control del incendio.

La Policía dispuso una consigna para preservar la escena, mientras se aguardaba la intervención de un perito especializado en incendios, que permitirá determinar con precisión las causas del trágico hecho.

Ayamilla remarcó que diciembre es un mes de alta demanda para el servicio de bomberos y apeló a la prevención. "A fin de año reforzamos las guardias por el riesgo de incendios. Pedimos a los vecinos que colaboren, que mantengan las malezas limpias y que hagan fuego solo en lugares acondicionados. Esta tragedia nos deja profundamente dolidos", cerró.