Cómo sigue la salud de Matías Alé tras el incendio en su casa

El actor sufrió un incendio en su departamento y tuvo que ser asistido de urgencia. El mensaje que compartió su mujer en las redes sociales.

Matías Alé se volvió noticia en las últimas horas tras sufrir un incendio en su departamento de Nordelta. El actor que regresó hace algunos días de su extensa luna de miel con Martina Vignolo fue protagonista de un episodio que lo obligó a quedar internado.

“ El incendio se provocó porque no se dio cuenta de que la hornalla eléctrica estaba encendida, y apoyó una caja con mercadería navideña (cuatro pan dulces) . Se prendió fuego, él se fue a bañar, y cuando salió de la ducha se encontró con un principio de incendio en su casa”, contó Juan Etchegoyen en Radio Mitre.

El humo que inhaló el actor lo llevó a que permaneciera un par de horas internado para control. El episodio ocurrió cuando Matías se encontraba solo en su departamento de dos pisos, preparándose para salir rumbo a compromisos laborales. Tenía previsto presentarse en Pasapalabra y luego asistir a la Televisión Pública , antes de viajar a Mar del Plata .

La esposa del humorista, Martina Vignolo con quien se casó el pasado 24 de octubre usó sus redes sociales para llevar tranquilidad a los seguidores de Alé y en una foto junto a su mascota escribió: “Estamos bien los tres, un accidente doméstico que nos llevó a la guardia para descartar intoxicación. Gracias a los compromisos que teníamos que supieron entender la situación”.

El posteo de la mujer de Matías Alé tras el incendio

Matías Alé regresó al país tras su luna de miel con Martina

Matías Alé y su esposa Martina Vignolo regresaron al país luego de estar 50 días en el exterior disfrutando de la luna de miel luego del casamiento celebrado el viernes 24 de octubre en una ceremonia que contempló dar el 'si' en el registro civil y, días más tarde, una fiesta con sus allegados.

Tres días más tarde de contraer matrimonio, precisamente el lunes 27, emprendieron viaje a Miami para iniciar un itinerario donde recorrieron lugares. Desde el 28 de octubre hasta el 17 de noviembre estuvieron en la ciudad de Florida, con un recorrido más distendido.

Luego de ese período, cambiaron su destino, pasaron a Orlando, lugar en el que estuvieron desde el 17 de noviembre al 2 de diciembre. Tras el paseo regresaron a Miami para mantener una estadía del 2 al 6 de diciembre con un momento especial: se subieron a un crucero desde el 6 de diciembre con el cual visitaron Honduras (isla de Roatán), Costa Maya, Cozumel y Bahamas. Después de la experiencia, volvieron a Miami el 13 de diciembre.

En el regreso al territorio argentino, Alé habló con Teleshow: “Hoy llegamos y mientras almorzábamos repasábamos los momentos más lindos, divertidos, tiernos e inolvidables. Se nos hacía difícil distinguirlos, porque fue todo el tiempo así, y multiplicado por 50 días”.

“Notamos que nos hace muy bien a la hora de presentarnos como ‘mi esposa’ y ‘mi esposo’”, contó sobre el fortalecimiento del vínculo que feneró el paseo y sumó: “Sentimos que hay un compromiso asumido que requiere la seriedad necesaria… más allá de que somos poco serios”.