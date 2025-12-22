Un feroz incendio consumió a un local de ropa: más de 40 personas fueron afectadas

En medio de las compras de fin de año, un local comercial en el barrio de Once se vio envuelto en llamas y afectó también a un hotel. Hay 12 internados.

Este lunes al mediodía un impactante incendio se desató en un local de ropa del barrio porteño de Once y dejó un gran saldo de personas afectadas, principalmente por inhalación de humo. A raíz del avance de las llamas, un hotel también se vio afectado.

El hecho se registró sobre la calle Juan José Paso 440, entre Avenida Corrientes y Lavalle. La situación generó una amplia movilización de recursos y, según confirmó el SAME a medios locales, al menos 42 personas recibieron asistencia médica.

En tal sentido, detallaron que 30 personas fueron atendidas en el lugar , mientras que otras 12 debieron ser trasladadas a hospitales de la zona. El operativo que se montó distribuyó a los afectados: dos fueron derivados al Hospital Ramos Mejía, cuatro al Hospital Elizalde, dos al Hospital Fernández y otros cuatro al Hospital Rivadavia.

local de ropa en Once incendio (1)

"Un incendio de gran magnitud"

Según reveló el parte policial, el fuego habría iniciado cuando las llamas alcanzaron las telas del local y del depósito ubicado en el entrepiso. Resulta que el alojamiento ocupa los dos pisos superiores al edificio.

"Se trata de un incendio de gran magnitud", sostuvo Alberto Crescenti en diálogo con TN. Por otro lado, confirmó que ninguno de los afectados que fue trasladado se encuentra en "estado crítico", ya que ninguno mostró quemaduras o lesiones de algún tipo.

Las autoridades confirmaron que la situación quedó controlada tras la intervención, y no fue necesario evacuar ni trasladar a los ocupantes del lugar.

local de ropa Once

"Bomberos de la Ciudad combatió este mediodía un incendio que se produjo en un negocio del rubro textil en Paso al 400, en Balvanera, afectando a un hotel que ocupan los dos pisos superiores de ese edificio. El fuego tomó telas del negocio y del depósito en el entrepiso", precisó Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires a Infobae.

Tragedia: el incendio en un geriátrico terminó con la vida de cuatro abuelos

El miércoles pasado gran conmoción se vivió en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, por el incendio ocurrido en un geriátrico, que provocó la muerte de cuatro mujeres y dejó varios heridos. El siniestro se originó en el primer piso y avanzó con rapidez por el establecimiento, generando momentos de desesperación entre residentes y personal.

Desatada la tragedia, unos 15 policías que fueron a socorrer a las víctimas debieron ser trasladados de urgencia al Hospital Privado de Comunidad, con síntomas de intoxicación por el humo. Uno de los efectivos quedó internado, pero está fuera de peligro.

De acuerdo a información de la prensa local, el fuego se inició en la habitación 12 del primer piso y rápidamente se extendió por el resto del establecimiento. El geriátrico ubicado en Jujuy 1157 cuenta con dos pisos y 27 habitaciones.

Por la complejidad de la tragedia, trabajaron de manera coordinada distintas fuerzas de emergencia. Se sumaron a los mencionados anteriormente, personal de la Cruz Roja, Defensa Civil, Inspección General, la Secretaria de Seguridad y el área de Desarrollo Social.