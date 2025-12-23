Rolando Figueroa anunció a la nueva secretaria de Cultura: ¿Quién es?

Durante un encuentro con responsables de Juventud, Deportes y Cultura de todas las localidades se presentó al equipo completo del nuevo ministerio que engloba esas áreas y se planificó el trabajo para 2026.

El gobernador Rolando Figueroa anunció este martes que María José Rodríguez es la nueva secretaria de Cultura de la provincia y confirmó que María Fernanda Villone seguirá como secretaria del área que ahora será únicamente de Deportes. Ambas dependen del ministerio de Juventud, Deportes y Cultura que encabeza Josefina Codermatz . De esta forma, se busca fortalecer y jerarquizar la cultura y darles continuidad a los programas deportivos y al acompañamiento a clubes y jóvenes.

El anuncio se realizó durante un encuentro en San Martín de los Andes, que reunió a los referentes de Juventud, Deportes y Cultura de todas las localidades y donde también se presentó al equipo completo del ministerio de Juventud, Deportes y Cultura.

“Queríamos culminar el año con esta reunión, porque para nosotros es muy importante lo que queremos desarrollar en todo el año que viene”, dijo el gobernador y destacó la decisión de potenciar las áreas de Juventud, Deportes y Cultura porque “creemos que deben tener mucha presencia territorial”.

Dirigiéndose a los referentes de las localidades, Figueroa expresó: “Es muy importante que tomemos dimensión y nos conozcamos para ver qué vamos a realizar entre todos en estas tres áreas que están relacionadas y que, si las trabajamos bien, nos sirven para un trabajo institucional muy importante dentro de cada una de las comunidades”.

“Les quería presentar al equipo y fundamentalmente valorar este ministerio, en el cual creemos y lo vamos a potenciar mucho”, señaló el gobernador y explicó que se buscará fortalecer el trabajo conjunto con otras áreas, como por ejemplo la Fundación del Banco Provincia del Neuquén y Ecydense.

“Hoy voy a anunciar a la nueva secretaria de Cultura, que va a asumir en la primera semana del mes de enero, que es María José Rodríguez”, informó el gobernador y agregó: “Ha hecho un muy buen trabajo en Zapala. Creo que la mirada del interior nos sirve y nos sirve mucho”.

Por otra parte, destacó el trabajo del área de Deportes y garantizó la continuidad de los programas deportivos. Informó que, además de Villone como secretaria, Ignacio Russo seguirá siendo el subsecretario de Deportes. “Tenemos que acelerar el trabajo”, afirmó y agregó: “Necesitamos mucho trabajo comunitario y que, con la gran base que podamos construir, después podamos llegar al deporte de élite”.

Informó que como subsecretaria de Juventud seguirá Katherina Allende y anunció que Sol Fuentes estará a cargo de la dirección provincial de Juventud. “Hemos tratado de compensar distintos perfiles y pertenencias. En la subsecretaría está alguien de la Confluencia y en la dirección provincial pensábamos que era muy importante poner a alguien del interior”, señaló.

Por su parte, la ministra Codermatz sostuvo: “Queremos que este ministerio sea un espacio dinámico y abierto, donde los jóvenes puedan proponer, aprender y liderar. El verano y los primeros meses de 2026 serán claves para poner en marcha ideas frescas que acerquen la cultura, el deporte y la juventud a cada rincón de la provincia”. Agregó que “la innovación y la participación no son opcionales: son la manera de que los jóvenes se sientan protagonistas de su territorio y de nuestra provincia”.

“Queremos destacar la buena convocatoria que tuvimos un 23 de diciembre, antes de las fiestas. Creíamos que era muy necesario poder hacer este encuentro antes del cierre del año; un encuentro de balance y de proyectos para el futuro”, indicó.

Durante la jornada, se desarrollaron espacios de intercambio de ideas y proyectos para 2026, y los participantes completaron una breve encuesta para evaluar el desempeño de las áreas durante 2025. Codermatz destacó que “cada propuesta que surge de las mesas de trabajo es una oportunidad para mejorar, experimentar y conectar con la juventud. Queremos que las decisiones se construyan de manera colectiva y cercana”.

El encuentro concluyó con un cierre en el que se reafirmó el compromiso de seguir consolidando la articulación provincia-municipios y promoviendo el desarrollo de la juventud, el deporte y la cultura neuquina.