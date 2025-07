Quién es el patagónico que combatía en Ucrania y murió en un ataque de Rusia

Vilte era conocido por su apodo de guerra "Coca" y fue parte de aquellos soldados que participó activamente de la contraofensiva de Kiev que permitió recuperar varias zonas claves del este ucraniano. "Estando acá mismo tenés miedo porque no sabés si te puede caer una bomba o algo, el miedo no se puede controlar", indicó tiempo atrás en una entrevista con TN.

soldado argentino ucrania rusia

El chubutense era repositor de un supermercado en Comodoro Rivadavia, pero su vida dio un giro trascendental y se convirtió en piloto certificado de drones FPV y kamikaze, tecnologías claves para la defensa en lugares de combate. En el ámbito personal, durante los tres años de su estadía en el país que gobierna Zelensky, se casó con una mujer ucraniana y tuvieron una hija.

"La realidad es que salí de mi zona de confort, que era ir a trabajar y volver y sentía que no era para mí. Con mi edad ya no me tomaban para el ejército, Entonces me sume a esta buena causa, por más que sea una guerra", comentó el soldado argentino en la entrevista que le realizó Nelson Castro.

famiia soldado argentino

Entre 2022 y 2024, Emmanuel Vilte combatió de forma casi ininterrumpida en Ucrania. Compañeros de armas señalaron que enfrentó múltiples hospitalizaciones por lesiones provocadas por explosiones, incluyendo una intervención quirúrgica en una pierna, aunque siempre regresó al frente.

Durante la madrugada del lunes, a las 4 de la madrugada, un dron ruso Shahed identificó la posición del soldado Vilte y lo asesinó. Él se encontraba combatiendo en una de las zonas más calientes de la guerra, en la ciudad de Pokrovsk, en el este de Ucrania, donde la ofensiva del Kremlin es cada vez más letal.

Rusia lanzó su mayor ataque desde el inicio de guerra contra Ucrania

El país que lidera Vladimir Putin lanzó esta madrugada su mayor ataque con drones y misiles contra Ucrania desde el inicio de la guerra en 2022, según indicó la fuerza aérea ucraniana.

En total, el Ejército ruso disparó 728 drones y 13 misiles, según la fuerza aérea ucraniana, que afirmó haber interceptado 711 drones y destruido siete misiles, sin especificar los daños provocados por los ataques.

"El objetivo principal del ataque fue la región de Volinia, la ciudad de Lutsk, indicó la fuerza aérea, que explicó que los ataques ocurrieron en "cuatro lugares", detallaron.

El bombardeo ruso también provocó daños en provincias como Dnipropetrovsk (este), Zhitómir (oeste), Kiev, Kirivogrado (centro), Mikoláyiov (sur), Sumi (noreste), Járkov (este), Jmelnitski (oeste), Cherkasi (centro) y Cherníguiv (norte).

Zelenski recalcó que se trata de un ataque "revelador", porque llega precisamente en un momento en el que se han hecho "tantos esfuerzos por lograr la paz, por establecer un alto el fuego". "Sin embargo, Rusia es la única que rechaza todo", subrayó.