Cristina Kirchner habló a la militancia: "No recuerdo un 9 de Julio con este grado de dependencia"

Con motivo de festejar la fecha patria, la ex presidenta convocó a sus militantes en Parque Lezama. En sus redes sociales anticipó que iba a enviarles un mensaje.

Embed

El mensaje de Cristina Kirchner a la militancia

Luego de que suenen las estrofas del Himno Nacional en Parque Lezama, la voz de la expresidenta sonó en los altoparlantes: "Hola, ¿qué tal?", comenzó la titular del Partido Justicialista, que le agradeció a la militancia por su presencia en el acto. "No recuerdo un 9 de julio como este, nunca tuvimos este grado de dependencia", dijo y agregó que "lo que se vive hoy no es un ajuste, una crisis o una tormenta pasajera, es un problema estructural".

Desde el departamento en San José 1111, del barrio porteño de Constitución, hizo énfasis en el endeudamiento argentino con el Fondo Monetario Internacional (FMI): "Los peores vencimientos de deuda los van a tener que afrontar los próximos dos gobiernos, porque todavía no se le ha pagado ni un solo peso de capital al Fondo". Aseguró que esto pone al próximo gobierno ante "una muralla infranqueable" de deuda en dólares. "Si no nos ponemos a pensar en como resolver esa cuestión, somos boleta", agregó.

"Hoy el problema es mucho más grave que en aquel momento (cuándo asumió Néstor Kirchner), tenemos que tomar una justa dimensión del problema: le debemos al FMI más de 65 mil millones de dólares", alertó y enfatizó: "Más desastre no se puede imaginar".

PARQUE LEZAMA

También habló de la economía familiar y afirmó que "ya estamos viendo cómo funciona ese modelo para la gente, donde no solo se endeuda al país, sino que también se endeuda a las familias. El 90% de la población argentina tiene deudas y el 12% de los hogares tiene más de 3 deudas a la vez", y agregó que "El 76% de esas deudas no tienen cómo pagarlas".

El breve mensaje grabado concluyó con un mensaje histórico, con vista en el futuro: "Este 9 de julio no alcanza con recordar la independencia. Hay que reconocer que esa independencia, que tanto costó construir, que llevó a nuestros próceres a sacrificar sus vidas, es la que está en peligro y es la que tenemos que volver a defender y construir", comentó.

"Y esa tarea nos toca a todos nosotros, los peronistas. Como siempre. Si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Tenemos que pedir también que nos acompañen, porque lo vamos a hacer, como ya lo hemos hecho, y lo vamos a volver a hacer una y mil veces. Por eso, compatriotas, este 9 de julio, feliz Día de la Independencia Argentina", concluyó.

La convocatoria al festejo

A través de su cuenta de X, la exmandataria realizó la convocatoria este martes y escribió: "Mañana 9 de julio, desde las 14hs; celebramos el Día de la Independencia junto a artistas populares en Parque Lezama. ¡Hermosa oportunidad para volver a comunicarnos!", destacó.

A su vez, recordó llevar una bandera de Argentina. Por su parte, aclaró que ella seguirá la movilización desde su casa, donde cumple con su condena hace casi un mes por la causa Vialidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CFKArgentina/status/1942690158773461483&partner=&hide_thread=false Mañana 9 de julio, desde las 14hs; celebramos el Día de la Independencia junto a artistas populares en Parque Lezama.



Hermosa oportunidad para volver a comunicarnos! Yo, como saben... desde San José 1111.



Un abrazo fuerte!



P/D: Y no se olviden de llevar la bandera… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) July 8, 2025

Mientras La Libertad Avanza y el PRO anuncian haber llegado a un acuerdo electoral, las figuras del kirchnerismo como Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes; el senador nacional Mariano Recalde, Victoria Donda, la diputada nacional Julia Strada, entre otros, dieron el presente en Parque Lezama.

Los festejos por el Día de la Independencia de Milei y Villarruel

En el caso del presidente Javier Milei, luego de cancelar su viaje a la provincia de Tucumán por la niebla que estuvo presente este martes en todo el territorio de Buenos Aires. “La razón de la decisión radica en los informes recibidos por Casa Militar y la Fuerza Área Argentina, que refieren a la situación climática que impide realizar los vuelos pertinentes a San Miguel de Tucumán en esta fecha”, se consignó un comunicado de la Oficina del Presidente, difundido en la tarde del martes.

Al suspender este festejo, se especula que podría presentarse en el Campo Argentino de Polo junto en el marco de la celebración que se lleva a cabo en el lugar. Aun así, a las 18 horas estará presente en la Casa Rosada para participar de un brindis con el ministro Federico Sturzenegger y su equipo para celebrar el año de gestión con facultades delegadas, que terminaron este martes.

En este contexto, la vicepresidenta Victoria Villarruel se hizo presente en Tucumán para ser parte de las celebraciones conmemorativas que realizó la provincia. "Estoy muy contenta de estar en Tucumán. No solo vengo como vicepresidente de la Nación, vengo como argentina", sentenció ante los medios que la esperaban.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/todonoticias/status/1943017255593267580&partner=&hide_thread=false AHORA I Por el Día de la Independencia, la vicepresidenta Victoria Villarruel visita la Casa Histórica de Tucumán. https://t.co/2JLP7R4gg0 pic.twitter.com/Vcg6erQnxc — TN - Todo Noticias (@todonoticias) July 9, 2025

Ante una consulta de C5N sobre si hubo problemas con la niebla, comentó entre risas: "Salí tarde. Tenía ya decidido, por supuesto, venir. He venido muchas veces, así que muy contenta de estar acá de nuevo".

La titular del Senado dijo que "en esta oportunidad no" se va a reunir con el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo porque "es una visita breve" y detalló: "Mañana tenemos mucho trabajo en el Senado. Estoy con la senadora Beatriz Ávila que me acompaña y me hace de anfitriona en esta provincia, pero ya voy a volver con más tiempo".