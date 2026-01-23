Tras la difusión de la nueva imagen de Loan, aumentaron a $20 millones la recompensa para encontrarlo

Loan está desaparecido desde junio de 2024. En las últimas horas, el Ministerio de Seguridad brindó novedades en la búsqueda.

Este viernes se conoció que el Ministerio de Seguridad de la Nación dispuso aumentar a $20 millones la recompensa para quienes brinden información certera que permita dar con el paradero de Loan Danilo Peña , el menor de 5 años que desapareció en Corrientes .

La decisión fue oficializada mediante la Resolución 51/2026 , publicada en el Boletín Oficial. Loan está desaparecido desde el 13 de junio de 2024 en la provincia de Corrientes.

Esta decisión se da días después de la actualización de una foto de Loan, que muestra cómo podría verse en la actualidad. Esta actualización digital la realizó la División Individualización Criminal , especializada en arte forense y análisis morfológico , y elevado al Juzgado Federal de Goya.

loan aumento recompensa

La medida que indica el aumento responde a un pedido expreso del Juzgado Federal de Goya, a cargo de la jueza Cristina Pozzer Penzo, que interviene en la causa judicial.

Esta actualización se enmarca en lo previsto por la Ley 26.538, que autoriza a modificar el monto de las recompensas según la gravedad del delito, la complejidad del caso y el paso del tiempo desde su ofrecimiento inicial.

La resolución también dispone que el pago del incentivo económico quedará sujeto a la evaluación del mérito de la información por parte de la autoridad judicial interviniente y ordena la difusión masiva del ofrecimiento, tanto en medios de comunicación nacionales como a través de las fuerzas federales de seguridad.

Quienes tengan información pueden comunicarse de forma anónima y gratuita a la línea 134 del Programa Nacional de Recompensas. El Ministerio aclaró que el pago se realizará preservando la identidad del aportante, previo informe de la autoridad judicial sobre el valor de los datos brindados.

Caso Loan: así estaría hoy, a un año y medio de su desaparición

La Policía Federal Argentina (PFA) dio a conocer una imagen de cómo podría verse actualmente Loan Danilo Peña. Esta actualización digital la realizó la División Individualización Criminal, especializada en arte forense y análisis morfológico, y elevado al Juzgado Federal de Goya. El objetivo es aportar una herramienta más para la búsqueda y la identificación del chico, cuyo paradero sigue siendo un misterio.

La reconstrucción fue realizada a partir de fotos del menor y, según se explicó en el informe, el objetivo fue identificar patrones de crecimiento y envejecimiento compatibles con el tiempo transcurrido desde la última vez que Loan fue visto. Para eso, se utilizó software de edición gráfica y herramientas digitales, que permiten proyectar cambios físicos probables sin alterar rasgos estructurales clave.

actualizacion foto de Loan Peña

Para esta actualización, desde Policía indicaron que el poder contar con un amplio registro fotográfico del menor y su entorno familiar es clave para una aproximación más confiable, ya que permite comparar estructuras óseas, formas faciales y proporciones que suelen mantenerse durante la infancia.

De esta forma, se analizaron patrones de crecimiento, rasgos hereditarios y posibles cambios vinculados al paso del tiempo, con el fin de obtener una imagen lo más cercana posible a la realidad. Los especialistas señalaron que, dado que el período analizado es de aproximadamente un año y siete meses, se trata de una etapa en la que la fisonomía infantil mantiene cierta estabilidad, con modificaciones moderadas en el rostro.