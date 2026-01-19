Difundieron una imagen de Loan: así estaría hoy, a un año y medio de su desaparición

El pequeño desapareció en Corrientes en junio del 2024. Y en el marco de la búsqueda, ahora se conoció una nueva imagen de cómo se vería.

La Policía Federal Argentina (PFA) dio a conocer una imagen de cómo podría verse actualmente Loan Danilo Peña , el menor de edad que fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en la localidad de 9 de Julio.

Esta actualización digital la realizó la División Individualización Criminal , especializada en arte forense y análisis morfológico , y elevado al Juzgado Federal de Goya en Corrientes . El objetivo es aportar una herramienta más para la búsqueda y la identificación del chico, cuyo paradero sigue siendo un misterio.

La reconstrucción fue realizada a partir de fotos del menor y, según se explicó en el informe, el objetivo fue identificar patrones de crecimiento y envejecimiento compatibles con el tiempo transcurrido desde la última vez que Loan fue visto. Para eso, se utilizó software de edición gráfica y herramientas digitales , que permiten proyectar cambios físicos probables sin alterar rasgos estructurales clave.

actualizacion foto de Loan Peña

Cómo hicieron la reconstrucción de la imagen de Loan Danilo Peña

Para esta actualización, desde Policía indicaron que el poder contar con un amplio registro fotográfico del menor y su entorno familiar es clave para una aproximación más confiable, ya que permite comparar estructuras óseas, formas faciales y proporciones que suelen mantenerse durante la infancia.

De esta forma, se analizaron patrones de crecimiento, rasgos hereditarios y posibles cambios vinculados al paso del tiempo, con el fin de obtener una imagen lo más cercana posible a la realidad. Los especialistas señalaron que, dado que el período analizado es de aproximadamente un año y siete meses, se trata de una etapa en la que la fisonomía infantil mantiene cierta estabilidad, con modificaciones moderadas en el rostro.

caso loan.png

Por otro lado, destacaron que este tipo de reconstrucciones debe interpretarse como una herramienta complementaria, más cercana a un desarrollo técnico-artístico que a un estudio científico concluyente.

El informe advierte que la proyección no contempla "múltiples factores externos e internos que pueden modificar el rostro de una persona, como golpes, el clima o cirugías".

Las láminas digitales ya fueron remitidas a las autoridades judiciales y a los organismos nacionales de búsqueda de personas, con el fin de ampliar la difusión del caso y generar nuevas pistas que permitan dar con el paradero del menor de edad.

Los detalles del día de la desaparición de Loan

Según la causa, el 13 de junio de 2024, Loan llegó a caballo junto a su padre a la casa de su abuela Catalina, donde se realizó un almuerzo familiar que comenzó cerca del mediodía. Una fotografía tomada durante la reunión permitió reconstruir parte de la secuencia horaria.

Los investigadores creen que en el naranjal ocurrió un hecho que derivó en la sustracción del niño, quien luego fue retirado del lugar y ocultado. La sospecha es que se utilizó la camioneta blanca perteneciente a Carlos Pérez y María Victoria Caillava, donde los perros detectaron rastros del menor.

caso loan (3).jpg Los fiscales pidieron a la jueza que redoble los esfuerzos para encontrar a Loan.

Además, la Justicia apunta contra el entonces comisario Walter Maciel, acusado de haber armado un operativo de búsqueda falso para desviar la investigación.

Por el momento el expediente ya cuenta con siete personas detenidas y ya fue elevado a juicio, mientras la familia del nene sigue reclamando respuestas.