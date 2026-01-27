Una moza denunció a los gritos irregularidades en un restaurante: "Van a encontrar cucarachas y ratas"

La empleada acusó al restaurante donde trabajaba de graves irregularidades bromatológicas y de precarización laboral. Qué respondió el local gastronómico.

En los últimas días comenzó a viralizarse en redes sociales cómo la moza de un restaurante denunció graves irregularidades en el local gastronómico a los gritos en un salón lleno de comensales en Mar de Ajó . Según reveló, hay ratas y cucarachas, como también comida vencida. "Este lugar es un lugar de explotación", comenzó su denuncia la empleada.

El episodio ocurrió en Terramar , conocido allí como un selfie bar de la costa atlántica, que está ubicado en la calle Irigoyen al 200. Frente a todos los comensales y en medio del comercio gastronómico, la mujer hizo su denuncia pública. La tensa secuencia fue registrada por un testigo y se viralizó rápidamente en las redes sociales.

"La comida que están comiendo, en la cocina van a encontrar cucarachas así de grandes, van a encontrar ratas" , acusó.

"A las cervezas vencidas nos hacen borrar con alcohol las fechas de vencimiento. La comida es recalentada del mediodía, las pastas no son del día", sumó ante la atenta mirada de quienes comían en el lugar. Además, aseguró que en el fondo del local se acumulan bolsas de basura de toda la semana.

Uuna moza denunció a los gritos que había ratas y comida vencida

"A las mozas se les paga 15 mil pesos las 12 horas"

La denuncia no terminó solo en las graves irregularidades bromatológicas, sino que también expuso la precarización laboral del personal que trabaja en este restaurante. "A las mozas se les paga 15.000 pesos las 12 horas. A la cajera le paga 30.000 pesos cuando le maneja todo el efectivo", reclamó visiblemente indignada.

Los comensales quedaron desconcertados con la denuncia; se miraban los unos a los otros sin saber qué hacer frente a ese panorama. Antes de retirarse, la empleada se dirigió a una de las cámaras de seguridad increpando a un tal "Carlos", presunto dueño, y recomendó a los turistas: "Levántense y váyanse sin pagar, porque el chabón no se merece esto".

restaurante denuncia

La respuesta del restaurante: "Falsas acusaciones"

Frente a este tenso momento que se vivió en el lugar, a través de su cuenta de Instagram lanzaron un comunicado pronunciándose al respecto. "Ante las falsas acusaciones y el material difamatorio que circula en redes, queremos llevar tranquilidad a nuestros clientes y amigos", indicaron. "Estamos hace más de 10 años respetando estrictamente todas las normas de higiene, bromatología y legalidad", agregaron.

"No sólo desmentimos categóricamente estos dichos malintencionados, sino que los mismos ya están en manos de nuestros asesores legales. Nuestro compromiso sigue siendo el de siempre: brindarles la mejor calidad y un ambiente seguro. Gracias por el apoyo de siempre y por no hacerse eco de noticias falsas que solo buscan dañar una fuente de trabajo", concluyeron.

descargo restaurante

