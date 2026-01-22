Echaron a la moza danesa con quien Luciano Castro fue infiel

Sarah Borrell quedó envuelta en un escándalo cuando se filtraron sus audios con el actor argentino lo que motivó la separación de Griselda Siciliani.

El nombre de Sarah Borrell ganó protagonismo tras la filtración de su audio con Luciano Castro . La mujer que concretó un encuentro con el actor a quien conoció en su lugar de trabajo fue despedida.

La noticia la confirmó Juan Etchegoyen en Mitre Live, citando información del periodista español Roberto Antolín. Borrell era camarera en el bar Brunch and Cake donde conoció a Castro.

“Después de lo que pasó, el bar donde trabajaba Sarah decidió despedirla ”, contó el conductor del ciclo y contó que Antolín se acercó al lugar para chequear la información y hasta bromeó mostrando una mesa donde se podría haber concretado el encuentro que terminó con la ruptura de Castro y Siciliani.

La incomodidad por la constante atención mediática en el local gastronómico habría sido un factor determinante para que el bar decidiera prescindir de sus servicios. Hasta el momento, ni Sarah ni los responsables del bar emitieron declaraciones públicas sobre la situación.

Fin del amor

Luciano Castro atraviesa uno de los peores momentos de su vida. Y todo se debe a los coletazos de sus infidelidades a Griselda Siciliani, y en un profundo diálogo con Pía Shaw confirmó a su modo que están separados.

“Estoy destrozado. Perdí al amor de mi vida”, le afirmó el actor a la periodista en una conversación en Mar del Plata. La integrante de A la Barbarossa explicó que había encontrado a Luciano con sus hijos, y que debido a la confianza de más de 20 años de conocerse por trabajo el actor se confesó con ella: “Yo me acerqué, estuve en la carpa con él, estuvimos charlando”.

“No quiere ya ni hablar públicamente, no quiere decir nada al respecto. Pero hablé bastante y estaba arrepentidísimo de todo lo que viene pasando”, continuó Pía sus impresiones.

Otra de las declaraciones de Castro que reprodujo Shaw fue una queja por el escarnio público al que está sometido: “Me mandan a la hoguera”. De esta manera, Pía Shaw mantuvo la discreción sobre la charla franca que mantuvo con Luciano Castro.