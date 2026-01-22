Publicaron los precios de la carta de tragos de un bar y desataron la polémica

El bar quiso innovar con su original carta de precios, pero desató la polémica en las redes sociales.

En un contexto atravesado por la inflación y los cambios constantes de precios , la difusión de la carta de un bar argentino generó una fuerte polémica en redes sociales.

La iniciativa, que mostró productos con cifras notablemente más bajas , abrió un debate sobre su legalidad y la correcta información al consumidor.

Todo comenzó cuando la usuaria de X @eraserena publicó una fotografía de la carta del menú del local, donde se observa que el establecimiento decidió, por cuenta propia, eliminar los tres ceros de todos sus valores.

"No sé qué detiene al equipo económico argentino… pero en el bar del pueblo ya se animaron y le sacaron todos los ceros a la plata. Viven en el 2030", escribió la joven junto a la imagen que rápidamente acumuló miles de interacciones. En el menú, productos que habitualmente rondan los $6.000 aparecen listados simplemente como $6.

Embed No sé que detiene al equipo económico argentino… pero en el bar del puedo ya se animaron y le sacaron todos los ceros a la plata. Viven en el 2030. pic.twitter.com/O3GGcKQhnf — Ana de Breuil (@eraserena) January 20, 2026

Polémica por la carta viral de un bar

La iniciativa, que en principio busca facilitar las cuentas y agilizar la lectura de la carta para los clientes, no tardó en despertar sospechas y advertencias. Aunque para muchos se trata de una medida lógica para simplificar la vida cotidiana frente a cifras de varios dígitos, los expertos en derecho al consumidor advierten que la práctica podría ser problemática.

El punto de conflicto radica en la exhibición de precios. Según la normativa vigente, el comerciante está obligado a cobrar exactamente lo que figura en la lista de precios. "Si en la carta dice que la gaseosa sale $6, y después te pretenden cobrar $6.000, el cliente tiene el derecho legal de exigir pagar el monto impreso", señalaron varios usuarios en el hilo de la publicación.

A pesar de que no se pudo confirmar con exactitud la fecha de la foto (por la presencia de algunos productos parece ser actual), ni si el local sigue operando con ese sistema, el posteo reavivó el debate sobre una posible reconversión monetaria en el país.

Sin embargo, lo que para la usuaria es una señal de que el comercio "vive en el futuro", para los especialistas en Defensa del Consumidor es una "zona gris" peligrosa.

La falta de aclaración en la carta (como el uso de la leyenda "precios en miles") podría derivar en multas o denuncias por publicidad engañosa, transformando una idea práctica en un dolor de cabeza judicial para los dueños del establecimiento.