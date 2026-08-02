Quini 6: mirá los resultados de este domingo 2 de agosto de 2026

El sorteo del Quini 6 tiene en juego un superpozo de más de 11.400 millones de pesos.

El Quini 6 de este domingo 2 de agosto, en su edición 3396 , pone en juego un pozo millonario de más de 11.400 millones de pesos con más de un millón de apuestas en todo el territorio nacional.

En el sorteo tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 6.150 millones de pesos . Salieron los números 12, 29, 23, 45, 00 y 43. En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 3.410 millones de pesos . Salieron los números 29, 13, 18, 44, 31 y 01. En esta modalidad no hubo ganadores, el pozo quedó vacante.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 1.124 millones de pesos y salieron los números 03, 19, 23, 02, 25 y 20. En esta oportunidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, tuvo un pozo en juego de más de 500 millones de pesos; los números favorecidos fueron 29, 22, 09, 27, 01 y 00. Hubo 22 ganadores con cinco aciertos y se llevan más de 22 millones cada uno. Del total de los ganadores, tres son de Neuquén.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego 12.200 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.

Repasá los resultados del miércoles 29 de julio

El Quini 6 de este miércoles 29 de julio, en su edición 3395, pone en juego un pozo millonario de más de 10.150 millones de pesos con más de un millón de apuestas en todo el territorio nacional.

En el sorteo tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 5.771 millones de pesos. Salieron los números 02, 38, 34, 27, 37 y 00 . En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 3.027 millones de pesos. Salieron los números 03, 01, 06, 00, 10 y 35. En esta modalidad no hubo ganadores, el pozo quedó vacante.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 800 millones de pesos y salieron los números 42, 28, 24, 06, 32 y 39. En esta oportunidad hubo ganadores con seis aciertos. Hubo un ganador de Entre Ríos.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, tuvo un pozo en juego de más de 378 millones de pesos; los números favorecidos fueron 15, 35, 30, 39, 17 y 36. Hubo 3 ganadores con cinco aciertos y se llevan más de 126 millones cada uno. Uno de Capital, otro de Río Negro y el tercero de Buenos Aires.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego 11.300 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.

Quini 6: cómo se juega y qué modalidades tiene

El Quini 6 es el juego poceado más popular de Argentina desde su lanzamiento en 1988 por la Lotería de Santa Fe. El apostador elige seis números distintos del 00 al 45 y participa con ellos en las modalidades que seleccione al momento de la compra. En las modalidades Tradicional y Segunda del Quini, gana el primer premio quien acierte los seis números sorteados.

También hay premios para quienes aciertan cinco (segundo premio) y cuatro (tercer premio). Si nadie acierta los seis, el pozo queda vacante y se suma al siguiente sorteo.

La modalidad Revancha solo premia a quienes aciertan los seis números; no hay premios parciales. La modalidad Siempre Sale, en cambio, garantiza que el pozo se reparta cada sorteo: si nadie acierta seis números, pasa a los de cinco, luego a los de cuatro, y así sucesivamente hasta encontrar ganadores. A esto se suma el Pozo Extra, que acumula los aportes de las tres modalidades principales y premia a quien acierte los seis números considerando los tres sorteos a la vez.

Los premios obtenidos en el Quini 6 tienen un plazo de cobro de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al sorteo en el que se ganó. Pasado ese plazo, el derecho al cobro caduca. Para cobrar un premio es necesario presentar el cupón original en perfecto estado. Si el apostador colocó su número de documento al momento de la apuesta, solo podrá cobrar el titular del documento que figure en el ticket.